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Россия должна остаться под санкциями до тех пор, пока не уйдет с Донбасса и Крыма
17.02.2017 21:16
Президент Украины Петр Порошенко настаивает на необходимости сохранения санкций, наложенных на Россию, пока Россия не уйдет из Донбасса и Крыма. Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда"
"Смягчение санкций до того, как Россия уйдет из Донбасса и Крыма, лишь подтолкнет Россию к еще большей агрессии", - заявил он.
Порошенко также подчеркнул, что Украина настаивает на необходимости участия официального Киева в всех договоренностях по урегулированию конфликта между Украиной и РФ.
"Никаких договоренностей об Украине без Украины! Любая договоренность с Путиным за спиной Украины только приведет к эскалации ситуации", - заявил он.
Порошенко не указал, к кому конкретно направлен призыв, но заметил, что после недавней эскалации на Донбассе есть потребность акцентировать на этом принципе, - говорится в сообщении.
Фото: donbass.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, Мюнхен, санкции, Порошенко
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