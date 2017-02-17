Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Россия должна остаться под санкциями до тех пор, пока не уйдет с Донбасса и Крыма

17.02.2017 21:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия должна остаться под санкциями до тех пор, пока не уйдет с Донбасса и Крыма
Президент Украины Петр Порошенко настаивает на необходимости сохранения санкций, наложенных на Россию, пока Россия не уйдет из Донбасса и Крыма. Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности,  сообщает "Европейская правда"
"Смягчение санкций до того, как Россия уйдет из Донбасса и Крыма, лишь подтолкнет Россию к еще большей агрессии", - заявил он.
Порошенко также подчеркнул, что Украина настаивает на необходимости участия официального Киева в всех договоренностях по урегулированию конфликта между Украиной и РФ.
"Никаких договоренностей об Украине без Украины! Любая договоренность с Путиным за спиной Украины только приведет к эскалации ситуации", - заявил он.
Порошенко не указал, к кому конкретно направлен призыв, но заметил, что после недавней эскалации на Донбассе есть потребность акцентировать на этом принципе, - говорится в сообщении.
 

Фото: donbass.ua

Теги: Россия, Донбасс, война, Мюнхен, санкции, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх