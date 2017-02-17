Россия должна остаться под санкциями до тех пор, пока не уйдет с Донбасса и Крыма

17.02.2017 21:16

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на необходимости сохранения санкций, наложенных на Россию, пока Россия не уйдет из Донбасса и Крыма. Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает сию, пока Россия не уйдет из Донбасса и Крыма. Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда"

"Смягчение санкций до того, как Россия уйдет из Донбасса и Крыма, лишь подтолкнет Россию к еще большей агрессии", - заявил он.

Порошенко также подчеркнул, что Украина настаивает на необходимости участия официального Киева в всех договоренностях по урегулированию конфликта между Украиной и РФ.

"Никаких договоренностей об Украине без Украины! Любая договоренность с Путиным за спиной Украины только приведет к эскалации ситуации", - заявил он.

Порошенко не указал, к кому конкретно направлен призыв, но заметил, что после недавней эскалации на Донбассе есть потребность акцентировать на этом принципе, - говорится в сообщении.