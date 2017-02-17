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С сегодняшнего числа в Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике
В Украине из-за блокады Донбасса Кабинетом министров Украины с 17 февраля введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц. Об этом сообщается в распоряжении правительства №103 от 15 февраля.
"В связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения надежной, бесперебойной, стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о принятии на рынке электрической энергии временных чрезвычайных мер", - сказано в распоряжении.
Так государственное предприятие "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", исходя из имеющихся запасов топлива для производства электрической энергии тепловыми электростанциями, в случае необходимости и согласования с Министерством энергетики, может применить график почасового отключения электроэнергии и графиков ее аварийного отключения.
Госпредприятие "Энергорынок" должно разработать график нагрузки энергосистемы Украины с учетом требований государственного предприятия "Укрэнерго" по составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний. Разработать начисления платежей за электрическую энергию ее производителям, работающим по ценовым заявкам, для которых установлены графики и объемы производства электрической энергии, по предельной цене системы.
Госпредприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" должно соблюдать графики нагрузки энергосистемы Украины, проводить техническое обслуживание оборудования атомных электростанций из-за частичных разгрузок единичных энергоблоков атомных электростанций.
Согласно постановлению, чрезвычайный режим по энергетике будет действовать месяц, то есть до 17 марта 2017 года. Но за три дня до окончания срока действия настоящего распоряжения Министерство энергетики должно проинформировать Кабинет Министров Украины о состоянии его выполнения.
Напомним, 16 февраля СНБО на заседании рассматривал вопросы нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины. В частности, президент Петр Порошенко отметил риски для металлургии и угрозу сокращения валютных поступлений из-за блокады Донбасса.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, энергетика, чрезвычайное положение
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