Сегодня в Мариуполе неизвестный палил по маршрутке из пистолета

17.02.2017 21:09

Сегодня около 9.45 утра в районе детской библиотеки на пр. Строителей неизвестный стрелял по маршрутке. Пуля попала в стекло возле пассажирского сиденья. Никто не пострадал.

Об этом 0629 сообщила очевидец.

По словам пассажирки, в маршрутку 101 во время движения попала пуля. На месте, куда пришелся удар, сидела женщина. Она не пострадала благодаря защитной пленке на боковом стекле. Позднее, когда маршрутка продолжила движение, окно рассыпалось.

«Был сильный хлопок, никто сразу ничего не понял. Водитель остановился на остановке, а затем поехал дальше», - рассказала мариупольчанка Елена.

В полиции подтвердили, что в 10.03 утра к ним поступил вызов от женщины, которая рассказала о произошедшем. На место выехала следственно-оперативная группа полиции Приморского района. Когда полицейскикие прибыли, ни транспортное средство, ни свидетелей обнаружить не удалось.

"Водитель маршрутки к нам не обращался", - рассказали в полиции.

Факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. В настоящий момент проводится проверка по данному случаю.

Директор транспортного предприятия "Мариупольское АТП 11402" Иван Левицкий рассказал, что когда водитель приехал в гараж, они вызвали сотрудников полиции. Следственно-оперативная группа полиции Приморского района прибыла к ним в 10.40 утра. Водитель написал заявление, а директор его подписал. Факт внесли в Журнал единого учета.

"Мы никогда не молчим о таких случаях. Для нас это материальный ущерб, заменить стекло стоит 700 гривен", - рассказали на предприятии.

Иван Левицкий добавил, что это уже не единичный случай. Около полгода назад на этом же месте неизвестный стрелял по маршруткам. Тогда его так и не нашли.