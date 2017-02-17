- Сегодня в Мариуполе неизвестный палил по маршрутке из пистолета21:09
- Новоиспеченный "командир" и "майор" Захар Прилепин намерен перевезти в Донецк свою семью20:59
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых20:34
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество20:30
- Около миллиона детей на Донбассе нуждаются в срочной гуманитарной помощи - ООН 20:26
- Горловский интернат для инвалидов боевики превратили в свою базу20:14
- Обстрел Авдеевки продолжается: снаряд попал в школьную котельную, загорелся газ20:01
- "Википедия предательства" - в Украине формируется база данных о политиках ,работающих на Россию19:58
- Журналист проверил, как работает блокада Донбасс (ВИДЕО)19:46
- Решение конфликта на Донбассе без участия Киева не возможно - Порошенко19:37
Сегодня в Мариуполе неизвестный палил по маршрутке из пистолета
Сегодня около 9.45 утра в районе детской библиотеки на пр. Строителей неизвестный стрелял по маршрутке. Пуля попала в стекло возле пассажирского сиденья. Никто не пострадал.
Об этом 0629 сообщила очевидец.
По словам пассажирки, в маршрутку 101 во время движения попала пуля. На месте, куда пришелся удар, сидела женщина. Она не пострадала благодаря защитной пленке на боковом стекле. Позднее, когда маршрутка продолжила движение, окно рассыпалось.
«Был сильный хлопок, никто сразу ничего не понял. Водитель остановился на остановке, а затем поехал дальше», - рассказала мариупольчанка Елена.
В полиции подтвердили, что в 10.03 утра к ним поступил вызов от женщины, которая рассказала о произошедшем. На место выехала следственно-оперативная группа полиции Приморского района. Когда полицейскикие прибыли, ни транспортное средство, ни свидетелей обнаружить не удалось.
"Водитель маршрутки к нам не обращался", - рассказали в полиции.
Факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. В настоящий момент проводится проверка по данному случаю.
Директор транспортного предприятия "Мариупольское АТП 11402" Иван Левицкий рассказал, что когда водитель приехал в гараж, они вызвали сотрудников полиции. Следственно-оперативная группа полиции Приморского района прибыла к ним в 10.40 утра. Водитель написал заявление, а директор его подписал. Факт внесли в Журнал единого учета.
"Мы никогда не молчим о таких случаях. Для нас это материальный ущерб, заменить стекло стоит 700 гривен", - рассказали на предприятии.
Иван Левицкий добавил, что это уже не единичный случай. Около полгода назад на этом же месте неизвестный стрелял по маршруткам. Тогда его так и не нашли.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, стрельба, маршрутка
- Кривошапко разбил свой новый джип
- Служебная собака пресекла попытку украинца вывезти наркотики из страны
- День смеха по-нашему
- В шоу "Від пацанки до панянки" попала колоритная девушка из Мариуполя (ФОТО)
- Страницы морских летописей: Встречают юбилей на мёртвом якоре
- СБУ отправила школьниц Мариуполя на Западную Украину
- Сегодня в Мариуполе неизвестный палил по маршрутке из пистолета21:09
- Новоиспеченный "командир" и "майор" Захар Прилепин намерен перевезти в Донецк свою семью20:59
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых20:34
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество20:30
- Около миллиона детей на Донбассе нуждаются в срочной гуманитарной помощи - ООН 20:26
- Горловский интернат для инвалидов боевики превратили в свою базу20:14
- Обстрел Авдеевки продолжается: снаряд попал в школьную котельную, загорелся газ20:01
- "Википедия предательства" - в Украине формируется база данных о политиках ,работающих на Россию19:58
- Журналист проверил, как работает блокада Донбасс (ВИДЕО)19:46
- Решение конфликта на Донбассе без участия Киева не возможно - Порошенко19:37
- Сегодня в Мариуполе неизвестный палил по маршрутке из пистолета21:09
- Новоиспеченный "командир" и "майор" Захар Прилепин намерен перевезти в Донецк свою семью20:59
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых20:34
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество20:30
- Около миллиона детей на Донбассе нуждаются в срочной гуманитарной помощи - ООН 20:26
- Горловский интернат для инвалидов боевики превратили в свою базу20:14
- Обстрел Авдеевки продолжается: снаряд попал в школьную котельную, загорелся газ20:01
- "Википедия предательства" - в Украине формируется база данных о политиках ,работающих на Россию19:58
- Журналист проверил, как работает блокада Донбасс (ВИДЕО)19:46
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке