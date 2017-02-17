- Многоквартирный дом в Авдеевке, в который вчера попал снаряд, разрушается, жителей будут отселять13:44
- " ЛДНР" - СССР в 21 веке: советская эстрада, пионеры и комсомольцы, лозунги и призывы13:39
- Ситуация на блокпостах: на КПВВ "Майорск" и "Марьинк" очереди огромные, движение слабое13:19
- Главарь "ДНР" Захарченко снова озвучил свои амбициозные планы13:04
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО12:52
- Захарченко и Плотницкий собрались помогать жителям Украины12:31
- В "армиях ЛДНР"процветает дезертирство - около 20 процентов финансирования идет "мертвым душам"12:25
- Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования12:10
- Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов 11:52
- Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой11:36
Ситуация на блокпостах: на КПВВ "Майорск" и "Марьинк" очереди огромные, движение слабое
Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ «Майорск» находилось 80 транспортных средств, которые двигались на въезд, а на выезд – 120 авто. В «Марьинке» на въезд с неконтролируемой территории следовало 200 транспортных средств, а в направлении выезда – 200. В «Гнутово» – 150/40 автомобилей. КПВВ «Новотроицкое» на выезд с неконтролируемой территории было 25 транспортных средств, а в направлении въезда было 40 авто.
Об этом сообщает "Донбасс SOS", ссылаясь на информацию Госпогранслужбы.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
«На выезд из Горловки полный кошмар. Очередь более сотни, все стоят, движения нет».
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
«На Донецк очередь в 8.30 была чуть дальше посадки (это примерно машин 160-170)... Удачи всем!»
«На Донецк очередь от посадки, примерно машин 130-150».
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
«10.30: Еленовка – немного не доезжая поворота».
«Перлына, 30мин назад – третий туалет».
«Новотроицкое– знак «50-70».
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
«В Мариуполь на Октябре – никого, на Гнутово – машин100».
«В сторону Мариуполя на украинском б/п 40 машин».
«10.00: в сторону Мариуполя на Октябре – пусто, на Пищевике – 10 машин».
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, пропускная система, линия разграничения, очереди
- Внимание пересекающим линию разграничения в зоне АТО: проверяйте срок действия пропусков
- Ситуация на КПВВ в зоне АТО: по количеству автомобилей лидирует "Марьинка", очередей нет только в Гнутово
- Обстрелы, очереди и условия ожидания - основные моменты, которые беспокоят пересекающих блокпосты на линии разграничения в Донбассе
- 7 проблем пропускных пунктов на Донбассе, которые должна решить власть
- На блокпостах в Донбассе снова очереди: "лидируют" Марьинка и "Зайцево"
- Кабмин может отменить пропускную систему в зоне АТО на Донбассе
- " ЛДНР" - СССР в 21 веке: советская эстрада, пионеры и комсомольцы, лозунги и призывы13:39
- Ситуация на блокпостах: на КПВВ "Майорск" и "Марьинк" очереди огромные, движение слабое13:19
- Главарь "ДНР" Захарченко снова озвучил свои амбициозные планы13:04
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО12:52
- Жительница оккупированной Луганщины пострадала от российских "защитников"12:45
- Захарченко и Плотницкий собрались помогать жителям Украины12:31
- В "армиях ЛДНР"процветает дезертирство - около 20 процентов финансирования идет "мертвым душам"12:25
- Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования12:10
- Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов 11:52
- Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой11:36
- " ЛДНР" - СССР в 21 веке: советская эстрада, пионеры и комсомольцы, лозунги и призывы13:39
- Сторонник "ДНР" и любитель скандалов российский актер Панин станет командиром "ополчения"13:25
- Ситуация на блокпостах: на КПВВ "Майорск" и "Марьинк" очереди огромные, движение слабое13:19
- Главарь "ДНР" Захарченко снова озвучил свои амбициозные планы13:04
- Генштаб озвучил потери украинских военных за время АТО12:52
- Жительница оккупированной Луганщины пострадала от российских "защитников"12:45
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Захарченко и Плотницкий собрались помогать жителям Украины12:31
- В "армиях ЛДНР"процветает дезертирство - около 20 процентов финансирования идет "мертвым душам"12:25
- Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования12:10
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)