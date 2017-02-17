Ситуация на блокпостах: на КПВВ "Майорск" и "Марьинк" очереди огромные, движение слабое

17.02.2017 13:19

Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ «Майорск» находилось 80 транспортных средств, которые двигались на въезд, а на выезд – 120 авто. В «Марьинке» на въезд с неконтролируемой территории следовало 200 транспортных средств, а в направлении выезда – 200. В «Гнутово» – 150/40 автомобилей. КПВВ «Новотроицкое» на выезд с неконтролируемой территории было 25 транспортных средств, а в направлении въезда было 40 авто.

Об этом сообщает "Донбасс SOS", ссылаясь на информацию Госпогранслужбы.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

«На выезд из Горловки полный кошмар. Очередь более сотни, все стоят, движения нет».

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

«На Донецк очередь в 8.30 была чуть дальше посадки (это примерно машин 160-170)... Удачи всем!»

«На Донецк очередь от посадки, примерно машин 130-150».

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

«10.30: Еленовка – немного не доезжая поворота».

«Перлына, 30мин назад – третий туалет».

«Новотроицкое– знак «50-70».

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

«В Мариуполь на Октябре – никого, на Гнутово – машин100».

«В сторону Мариуполя на украинском б/п 40 машин».

«10.00: в сторону Мариуполя на Октябре – пусто, на Пищевике – 10 машин».

(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).