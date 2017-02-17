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Архив - Донецкая область

Страны G7 призвали немедленно остановить блокаду Донбасса

17.02.2017 19:19
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Страны G7 призвали немедленно остановить блокаду Донбасса

Страны "Большой семерки" призвали активистов прекратить блокаду Донбасса и заявили, что она создает огромные риски для экономики и энергетики Украины, пишет "Страна".

В заявлении государств G7 сказано, что в прошлом году Украина продемонстрировала экономический рост: "Транспортная блокада угрожает этому процессу и подрывает энергетическую безопасность для миллионов людей. Мы призывает все стороны найти общие подходы к решению проблем, разблокировать железнодорожные пути и автомагистрали для организации законной торговли".

Кроме того, в заявлении отмечена необходимость организовать бесперебойную работу энергетических объектов, провести модернизацию генерирующих мощностей и принять меры для обеспечения энергопоставок на длительный перио


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, блокада, страна, пребиотики
 
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