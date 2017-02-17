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Украина намерена сократить потребление антрацита

17.02.2017 16:07
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Украина намерена сократить потребление антрацита

Со следующего отопительного сезона Украина планирует уменьшить годовое потребление антрацитового угля с 9 до 6 млн тонн. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет "Четвертая власть".

Он рассказал, что после модернизации одного из блоков на Трипольской станции ее переведут на газовую группу. По словам Гройсмана, это позволит сэкономить около 2,5 — 3 млн тонн угля.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в украинской энергетике наступил с 17 февраля.

Ранее сообщалось, что Антикризисный энергетический штаб предложил Кабинету министров ввести режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Это связано с дефицитом антрацита для ТЭС. В правительстве заявляют, что дефицит вызван торговой блокадой оккупированного Донбасса.

В декабре 2016 года добровольцы АТО в составе бойцов батальонов «Айдар», «Донбасс» и других формирований объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР». С критикой инициативы выступил секретарь СНБО Александр Турчинов, а также чиновники Луганской ОВГА.

Тем не менее, активисты блокады перекрыли железнодорожное полотно между Лисичанском и оккупированным Луганском. Позже активисты установили ещё один блокпост – в районе Светланово Луганской области.

Также участники блокады заявили, что перейдут к партизанским методам войны, если их попытаются разогнать, и распилили железнодорожные пути.


Фото: https://cementstroy.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, сокращение, уголь, потребитель
 
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