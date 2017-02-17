В "армиях ЛДНР"процветает дезертирство - около 20 процентов финансирования идет "мертвым душам"

17.02.2017 12:25

Среди личного состава отдельных подразделений боевиков террористической организации "ЛНР" численность террористов, которые с оружием самовольно оставили расположение, составила до 20%, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"16 февраля представителями штаба 2 АК проверено наличие личного состава в соединениях и частях корпуса. Установлено, что в отдельных подразделениях 7 отдельной мотострелковой бригады численность т.наз. "мертвых душ" составляет до 20% от штатной численности", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.

В разведке добавили, что командиры боевиков с целью избежания наказания и сокрытия случаев самовольного оставления военнослужащими места службы с оружием, докладывали об отсутствующих, как таких, которые выполняют боевые задачи на труднодоступных передовых позициях и связи с ними нет. В ГУР отметили, что при этом, по отчетных документах денежное обеспечение отсутствующим выплачивалось в течение нескольких последних месяцев.



