- В "армиях ЛДНР"процветает дезертирство - около 20 процентов финансирования идет "мертвым душам"12:25
- Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования12:10
- Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов 11:52
- Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой11:36
- ДНРовцы рассказали о том, как борются с украинскими шпионами, атакующими "молодую республику"11:25
- Война на Донбассе: украинские военные имеют разрешение адекватно реагировать на провокации боевиков11:09
- В "армии ДНР" не хватает вооружения, боевики используют российскую "помощь" буквально "с колес"10:53
- Пациент психиатрической клиники и несколько лет "вырезаны" из биографии - СМИ узнали некоторые подробности о главаре "ДНР" Захарченко10:39
- Госсекретарь США надеется на то, что Россия будет выполнять Минские соглашения 10:24
- Блокада Донбасса: на Авдеевском коксохиме запасов угля осталось на две недели10:12
В "армиях ЛДНР"процветает дезертирство - около 20 процентов финансирования идет "мертвым душам"
Среди личного состава отдельных подразделений боевиков террористической организации "ЛНР" численность террористов, которые с оружием самовольно оставили расположение, составила до 20%, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"16 февраля представителями штаба 2 АК проверено наличие личного состава в соединениях и частях корпуса. Установлено, что в отдельных подразделениях 7 отдельной мотострелковой бригады численность т.наз. "мертвых душ" составляет до 20% от штатной численности", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.
В разведке добавили, что командиры боевиков с целью избежания наказания и сокрытия случаев самовольного оставления военнослужащими места службы с оружием, докладывали об отсутствующих, как таких, которые выполняют боевые задачи на труднодоступных передовых позициях и связи с ними нет. В ГУР отметили, что при этом, по отчетных документах денежное обеспечение отсутствующим выплачивалось в течение нескольких последних месяцев.
Фото: zn.ua/
Теги: Донбасс, война, душа, боевики
- Военный священник из зоны АТО: "Никто из нас не убежит от войны"
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Шокирующие откровения губернатора Донетчины: "Сюда ни черта не вкладывалось!"
- Несмотря на обстрелы, есть и неплохие новости из зоны АТО
- Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования12:10
- Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов 11:52
- Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой11:36
- ДНРовцы рассказали о том, как борются с украинскими шпионами, атакующими "молодую республику"11:25
- Война на Донбассе: украинские военные имеют разрешение адекватно реагировать на провокации боевиков11:09
- В "армии ДНР" не хватает вооружения, боевики используют российскую "помощь" буквально "с колес"10:53
- Пациент психиатрической клиники и несколько лет "вырезаны" из биографии - СМИ узнали некоторые подробности о главаре "ДНР" Захарченко10:39
- Госсекретарь США надеется на то, что Россия будет выполнять Минские соглашения 10:24
- Блокада Донбасса: на Авдеевском коксохиме запасов угля осталось на две недели10:12
- На КПВВ "Майорск", "Марьинка" и "Гнутово" огромные очереди автомобилей10:06
- Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования12:10
- Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов 11:52
- Украинского хакера приговорили в США к 41 месяцу тюрьмы11:45
- Через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированный Донбасс проехало пять автомобилей с гуманитаркой11:36
- ДНРовцы рассказали о том, как борются с украинскими шпионами, атакующими "молодую республику"11:25
- Вблизи административной границы с Крымом активизировались российские военные11:17
- Война на Донбассе: украинские военные имеют разрешение адекватно реагировать на провокации боевиков11:09
- Лайма Вайкуле отменила концерт в Украине из-за травмы ноги11:03
- В "армии ДНР" не хватает вооружения, боевики используют российскую "помощь" буквально "с колес"10:53
- Во время отключений света будут страдать пользователи Интернета10:45
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины