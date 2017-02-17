В Авдеевке снаряды попали в многоэтажки: разрушены квартиры и коммуникации, есть пострадавшие

17.02.2017 18:44

В результате вечернего обстрела боевиками Авдеевки вражеские снаряды попали в многоэтажные жилые дома, сообщил в Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Один из снарядов, по его словам, попал в 9-этажный дом, разрушив при этом две квартиры на втором этаже. Осколками были ранены двое подростков. Позже Жебривский уточнил, что они отделались царапинами и ушибами.

Еще один снаряд попал в 14-этажный дом, на последнем этаже была повреждена квартира. К счастью, там пострадавших нет.

О ситуации в городе на текущий момент в эфире "112 Украина" рассказала с места события нардеп Оксана Корчинская. По ее словам, сегодня впервые был обстрелян микрорайон Юбилейный.

"Прямое попадание в квартиру. Мы еще не знаем, это танк или САУ. Скорее всего, это САУ. Сейчас у нас два травмированных местных жителя, мужчины. У одного тяжелая травма грудной клетки. У второго травма ноги. Они уже в больнице, им оказывается помощь. К сожалению, один тяжелораненый военнослужащий, который тоже находится на операционном столе. Паники нет. На месте работают пожарные, потому что есть информация, что еще происходил обстрел по трубе. У нас сегодня в Красногоровке ремонтные работы, поэтому, возможно, там. Наверное информации у нас пока нет. Из мирных пострадали два человека", - сообщила она.

"Через активные обстрелы у нас были повреждены тепломагистрали и электросеть. Электросеть мы восстановили, и постепенно в плановом режиме у нас восстанавливаются остальные. У нас сейчас работает несколько подразделений МЧС по городу, и пожарные поехали", - добавила Корчинская.