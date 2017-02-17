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В Донецке невостребованные тела боевиков хоронят в "братские могилы"
17.02.2017 07:58
Боевикам, которые понесли серьезные потери после столкновений под Авдеевкой (Донецкая область), не хватает могил. Об этом на своей странице в социальной сети написал врач и блогер Александр Чернов.
По его данным, боевиков массово хоронят в Донецке на Петровско-Кировском кладбище (кладбище 29 шахты).
«Сумерки:в 5−7 могил кидают по 3−5 тел! Невостребованные не из #РФ 7+суток после #Авдеевка», — написал он.
По словам пользователей, которые прокомментировали это сообщение, на данном кладбище уже давно хоронят безымянные тела — на нем очень много могил под номерами.
Фото: npn.com.ua
Теги: Донецк, Донбасс, война, Авдеевка, похороны, могила, боевики
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