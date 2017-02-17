В Донецке невостребованные тела боевиков хоронят в "братские могилы"

17.02.2017 07:58

Боевикам, которые понесли серьезные потери после столкновений под Авдеевкой (Донецкая область), не хватает могил. Об этом на своей странице в социальной сети написал врач и блогер Александр Чернов.

По его данным, боевиков массово хоронят в Донецке на Петровско-Кировском кладбище (кладбище 29 шахты).

«Сумерки:в 5−7 могил кидают по 3−5 тел! Невостребованные не из #РФ 7+суток после #Авдеевка», — написал он.

По словам пользователей, которые прокомментировали это сообщение, на данном кладбище уже давно хоронят безымянные тела — на нем очень много могил под номерами.