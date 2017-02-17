В Донецкой области у пассажира рейсового автобуса полиция обнаружила восемь гранат

17.02.2017 15:59

В Бахмуте полицейские задержали на блокпосту мужчину, который перевозил в рейсовом автобусе восемь гранат. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Полицейские Бахмута для проверки остановили рейсовый автобус и обратили внимание на мужчину, который заметно нервничал.

Полицейские предложили 34-летнему пассажиру вместе осмотреть его багаж. И не зря. В сумке сотрудники полиции обнаружили восемь гранат РГД-5 и Ф-1 и шесть запалов к ним. Мужчина пояснил, что опасные предметы вез домой, чтобы показать своей семье.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу, а в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За хранение незаконной находки человек может попасть за решетку на срок до семи лет.