Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецкой области у пассажира рейсового автобуса полиция обнаружила восемь гранат

17.02.2017 15:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецкой области у пассажира рейсового автобуса полиция обнаружила восемь гранат

В Бахмуте полицейские задержали на блокпосту мужчину, который перевозил в рейсовом автобусе восемь гранат. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Полицейские Бахмута для проверки остановили рейсовый автобус и обратили внимание на мужчину, который заметно нервничал.

Полицейские предложили 34-летнему пассажиру вместе осмотреть его багаж. И не зря. В сумке сотрудники полиции обнаружили восемь гранат РГД-5 и Ф-1 и шесть запалов к ним. Мужчина пояснил, что опасные предметы вез домой, чтобы показать своей семье.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу, а в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За хранение незаконной находки человек может попасть за решетку на срок до семи лет.


Фото: https://dn.npu.gov.ua

Теги: Донбасс, боеприпасы, Полиция Донбасса, блокпост, Бахмут
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх