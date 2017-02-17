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В Донецкой области у пассажира рейсового автобуса полиция обнаружила восемь гранат
В Бахмуте полицейские задержали на блокпосту мужчину, который перевозил в рейсовом автобусе восемь гранат. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Полицейские Бахмута для проверки остановили рейсовый автобус и обратили внимание на мужчину, который заметно нервничал.
Полицейские предложили 34-летнему пассажиру вместе осмотреть его багаж. И не зря. В сумке сотрудники полиции обнаружили восемь гранат РГД-5 и Ф-1 и шесть запалов к ним. Мужчина пояснил, что опасные предметы вез домой, чтобы показать своей семье.
Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу, а в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За хранение незаконной находки человек может попасть за решетку на срок до семи лет.
Фото: https://dn.npu.gov.ua
Теги: Донбасс, боеприпасы, Полиция Донбасса, блокпост, Бахмут
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