- Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост18:07
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг17:52
- В Мариуполе недостаток сырья для заводов: предприятия просят городскую власть повлиять на ж/д блокаду зоны АТО17:45
- Плотницкий выдвинул обвинения Хугу и ОБСЕ в целом17:34
- На Донбассе за последние две недели обстрелов разрушено 327 домов17:18
- Посольство США выступило против блокады Донбасса17:08
- Захарченко заявил Хугу, что не уберет войска и вооружение с передовой16:56
- Перестарался: в Кремле недовольны высказываниями Захарченко о наступлении на Киев16:43
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)16:21
- Украина намерена сократить потребление антрацита16:07
В Мариуполе недостаток сырья для заводов: предприятия просят городскую власть повлиять на ж/д блокаду зоны АТО
Трудовые коллективы четырех крупнейших предприятий Мариуполя просят городские власти повлиять на прекращение блокирования железнодорожного сообщения с зоной АТО. Об этом говорится в письмах, направленных руководителями мариупольских предприятий и профсоюзов к мэру города Вадиму Бойченко, депутатам Мариупольского горсовета и его секретарю Степану Махсме, пишет 112.ua.
"Жители Мариуполя стали заложниками действий группы людей, которые блокируют энергетическое и сырьевое обеспечение всей области. Незаконная блокада затронула ж/д перегоны, по которым доставляется сырье для металлургических предприятий. Более того, исключительно благодаря блокаде может погибнуть Авдеевский коксохим – главный поставщик кокса для наших комбинатов", - говорится в письме, подписанном генеральным директором ММК им. Ильича Юрием Зинченко, генеральным директором МК "Азовсталь" Энвером Цкитишвили, а также председателями профсоюзных комитетов этих комбинатов Михаилом Подъяблонским и Николаем Леховым.
Последствия действий участников блокады могут быть катастрофичными как для Мариуполя, так и для всей страны, предупреждают авторы письма.
"Нехватка дефицитного коксующегося угля только на "Азовстали" и ММК им. Ильича может спровоцировать остановку части доменных печей и падение производства минимум на 20%. По оценкам экспертов, при таком сценарии общее сокращение объема производства украинской металлопродукции составит порядка 4 млн тонн в год. Совокупное снижение валютной выручки может достигнуть 53 млрд грн валютного эквивалента в год, из которых 22 млрд грн придется на "Азовсталь" и ММК им. Ильича", - говорится в письме. В таких условиях вынужденное сокращение сотрудников металлургических предприятий неизбежно: только в прифронтовом Мариуполе оно составит свыше 3000 человек, предупреждают металлурги. Под угрозой окажется и реализация программ развития Мариуполя, ведь более четверти городского бюджета – это налоги металлургов.
"Если прервется эта связь, и предприятия остановятся хоть на время, масштабы бедствия не только для Мариуполя трудно представить, так как они являются, по сути, цементирующими объектами экономики региона", - пишет Генеральный директор "Азовского судоремонтного завода" Олег Турский. Он призывает не допустить дестабилизации работы металлургических предприятий Мариуполя. По его словам, главное сегодня – "предотвратить убытки, которые понесет украинская экономика от блокады, снять риски потери тысяч рабочих мест не только на самих металлургических предприятиях, но и на предприятиях малого и среднего бизнеса, являющихся неизменными спутниками градообразующих производств".
В свою очередь Директор Мариупольского морского торгового порта (ММТП) Александр Олейник вынужден констатировать, что в нынешних условиях загрузка некогда первого в Европе по грузонапряженности причалов порта составляет всего лишь порядка 30%.
"Лишая возможности стабильно работать местные меткомбинаты, блокировщики также ставят на грань остановки и Мариупольский порт", - пишет Олейник. По его словам, если "порт встанет за неимением грузов, то от нас уйдет и уже имеющийся, и все потенциальные инвесторы, которые не будут видеть четких гарантий возврата своих инвестиций. Таким образом, один из крупнейших налогоплательщиков Мариуполя и всей Украины – Мариупольский порт – лишится необходимых средств для дальнейшего развития и окончательно проиграет борьбу за грузопотоки частным терминалам. Тогда свыше трех с половиной тысяч портовиков останутся без работы. А это вкупе с безработными металлургами несомненно приведет к социальному взрыву", - говорится в письме директора ММТП.
Фото: zn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, блокада, железнодорожный вокзал, обращение
- Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост18:07
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг17:52
- В Мариуполе недостаток сырья для заводов: предприятия просят городскую власть повлиять на ж/д блокаду зоны АТО17:45
- Плотницкий выдвинул обвинения Хугу и ОБСЕ в целом17:34
- На Донбассе за последние две недели обстрелов разрушено 327 домов17:18
- Посольство США выступило против блокады Донбасса17:08
- Захарченко заявил Хугу, что не уберет войска и вооружение с передовой16:56
- Перестарался: в Кремле недовольны высказываниями Захарченко о наступлении на Киев16:43
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)16:21
- Украина намерена сократить потребление антрацита16:07
- Блокада Донбасса: на трассе в районе Бахмута "блокировщики" установили блокпост18:07
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг17:52
- В Мариуполе недостаток сырья для заводов: предприятия просят городскую власть повлиять на ж/д блокаду зоны АТО17:45
- Плотницкий выдвинул обвинения Хугу и ОБСЕ в целом17:34
- На Донбассе за последние две недели обстрелов разрушено 327 домов17:18
- Посольство США выступило против блокады Донбасса17:08
- Захарченко заявил Хугу, что не уберет войска и вооружение с передовой16:56
- Перестарался: в Кремле недовольны высказываниями Захарченко о наступлении на Киев16:43
- Создан сайт о прокремлевских политиках Украины16:30
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)16:21
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины