В Мариуполе недостаток сырья для заводов: предприятия просят городскую власть повлиять на ж/д блокаду зоны АТО

17.02.2017 17:45

Трудовые коллективы четырех крупнейших предприятий Мариуполя просят городские власти повлиять на прекращение блокирования железнодорожного сообщения с зоной АТО. Об этом говорится в письмах, направленных руководителями мариупольских предприятий и профсоюзов к мэру города Вадиму Бойченко, депутатам Мариупольского горсовета и его секретарю Степану Махсме, пишет 112.ua.

"Жители Мариуполя стали заложниками действий группы людей, которые блокируют энергетическое и сырьевое обеспечение всей области. Незаконная блокада затронула ж/д перегоны, по которым доставляется сырье для металлургических предприятий. Более того, исключительно благодаря блокаде может погибнуть Авдеевский коксохим – главный поставщик кокса для наших комбинатов", - говорится в письме, подписанном генеральным директором ММК им. Ильича Юрием Зинченко, генеральным директором МК "Азовсталь" Энвером Цкитишвили, а также председателями профсоюзных комитетов этих комбинатов Михаилом Подъяблонским и Николаем Леховым.

Последствия действий участников блокады могут быть катастрофичными как для Мариуполя, так и для всей страны, предупреждают авторы письма.

"Нехватка дефицитного коксующегося угля только на "Азовстали" и ММК им. Ильича может спровоцировать остановку части доменных печей и падение производства минимум на 20%. По оценкам экспертов, при таком сценарии общее сокращение объема производства украинской металлопродукции составит порядка 4 млн тонн в год. Совокупное снижение валютной выручки может достигнуть 53 млрд грн валютного эквивалента в год, из которых 22 млрд грн придется на "Азовсталь" и ММК им. Ильича", - говорится в письме. В таких условиях вынужденное сокращение сотрудников металлургических предприятий неизбежно: только в прифронтовом Мариуполе оно составит свыше 3000 человек, предупреждают металлурги. Под угрозой окажется и реализация программ развития Мариуполя, ведь более четверти городского бюджета – это налоги металлургов.

"Если прервется эта связь, и предприятия остановятся хоть на время, масштабы бедствия не только для Мариуполя трудно представить, так как они являются, по сути, цементирующими объектами экономики региона", - пишет Генеральный директор "Азовского судоремонтного завода" Олег Турский. Он призывает не допустить дестабилизации работы металлургических предприятий Мариуполя. По его словам, главное сегодня – "предотвратить убытки, которые понесет украинская экономика от блокады, снять риски потери тысяч рабочих мест не только на самих металлургических предприятиях, но и на предприятиях малого и среднего бизнеса, являющихся неизменными спутниками градообразующих производств".

В свою очередь Директор Мариупольского морского торгового порта (ММТП) Александр Олейник вынужден констатировать, что в нынешних условиях загрузка некогда первого в Европе по грузонапряженности причалов порта составляет всего лишь порядка 30%.

"Лишая возможности стабильно работать местные меткомбинаты, блокировщики также ставят на грань остановки и Мариупольский порт", - пишет Олейник. По его словам, если "порт встанет за неимением грузов, то от нас уйдет и уже имеющийся, и все потенциальные инвесторы, которые не будут видеть четких гарантий возврата своих инвестиций. Таким образом, один из крупнейших налогоплательщиков Мариуполя и всей Украины – Мариупольский порт – лишится необходимых средств для дальнейшего развития и окончательно проиграет борьбу за грузопотоки частным терминалам. Тогда свыше трех с половиной тысяч портовиков останутся без работы. А это вкупе с безработными металлургами несомненно приведет к социальному взрыву", - говорится в письме директора ММТП.