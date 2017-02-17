В миссии ОБСЕ хотят узнать у Захарченко и Плотницкого, как "республики" соблюдают Минские соглашения

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины намерены встретиться с главарями "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким для обсуждения соблюдения Минских соглашений, сообщает "Интерфакс".

"СММ ОБСЕ приветствует готовность господина Захарченко и господина Плотницкого принять настойчивое приглашение от СММ", - сказано на официальной странице СММ ОБСЕ в микроблоге Твиттер в пятницу.

"СММ с нетерпением ждет обсуждения, как они могут способствовать соблюдению Минских соглашений, одобренных Совбезом ООН", - сказано в сообщении ОБСЕ.