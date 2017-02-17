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"Википедия предательства" - в Украине формируется база данных о политиках ,работающих на Россию

17.02.2017 19:58
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"Википедия предательства" - в Украине формируется база данных о политиках ,работающих на Россию

Общественная платформа "Украина без сепаратизма" заявляет о начале создания единой информационной базы политиков, которые работают в интересах агрессора - Российской Федерации. Об этом заявила координатор ОО "Автомайдан Киев" Екатерина Кувита на пресс-конференции в пятницу в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас была идея полностью завершить этот сайт, а потом выйти с презентацией, но в процессе обработки информации мы столкнулись с тем, что очень много информации относительно этих политиков, о которых мы говорим, вычищено в интернете, и поэтому мы решили сделать презентацию и показать, как будет выглядеть сайт, часть которого уже заполнена", - сказала Екатерина Кувита. 

По ее словам, база включает данные: видео, публикации, материалы журналистских расследований как о российских, так и украинских политиках, которые свидетельствуют, об их работе против Украины. 

"На сайте будет и профайл о друзьях Украины, о политиках, том числе из России, Европы, которые поддерживают Украину", - сообщила Е.Кувита. 

Она также отметила, что данный сайт финансируют и помогают создавать представители украинской диаспоры в Европе.

"Организаторы сайта задумали это, как "Википедию предательства", "Википедию сепаратизма". Это правильная идея, потому что у общества очень короткая память... и нужна публичная систематизация этих вещей, многие политики меняют показания, если можно так сказать, стирают свои высказывания, свои твиты, свои посты из Фейсбука, свои интервью... и хотят предстать перед украинским обществом в новом зачищенном виде. Эта "Википедия предательства" нацелена на то, чтобы не дать этим людям переодеваться и выскакивать на политическую арену в таком красивом виде, показывая себя патриотами, борцами против войны", - отметил журналист Айдер Муждабаев.


Фото: https://www.school-wp.net

Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, работа, база данных, интервенция
 
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