Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)

17.02.2017 16:21

У мережі опублікували відео, на якому нинішній ватажок терористичного батальйону "Сомалі" Єгор Волчков просить вибачення в українського народу.

Ролик, який був знятий 19 березня 2014 року, на своїй сторінці в Facebook розмістив доброволець батальйону "Артемівськ" Віталій Овчаренко, пише radio24.ua.

"Знайомтеся: новий комбат батальйону "Сомалі" власною персоною 3 роки тому просить вибачення у всього українського народу", – прокоментував він.

Як видно з кадрів, Волчкова спіймали ультрас донецького клубу "Шахтар" і змусили на камеру вибачитися.

"Вибачте мені, українці. Я був неправий щодо того, що писав в інтернеті. Я приношу свої вибачення всьому українському народу", – сказав тоді терорист.