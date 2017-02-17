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Архив - Донецкая область

Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов

17.02.2017 11:52
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Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов
В районе ж/д вокзала "Запорожье-І" в поезде Мариуполь-Львов 16 февраля застрелился военнослужащий, который ехал из зоны АТО. Об этом сообщает 061 со ссылкой на пресс-секретаря облуправления Нацполиции Екатерину Людвик.
 
Как рассказали в полиции, военнослужащий 1974 года рождения, родом из Полтавской области, выстрелил себе в голову прямо в купе.
 
Перед этим, он совершил телефонный звонок. Его спутники, по предварительным данным - сослуживцы, вышли из купе, чтоб не мешать мужчине поговорить по телефону. Через некоторое время они услышали выстрел.
 
В 21:15  военнослужащего с ранением головы доставили в запорожскую больницу. Врачи пытались спасти мужчину, однако в 21:50 он скончался.
 
Также, в полиции сообщили, что пассажиры в поезде не выпивали спиртного и ехали спокойно, без конфликтов и скандалов.
 
В данный момент полиция устанавливает кому совершался телефонный звонок и выясняет причины трагедии.

Фото: i24.com.ua

Теги: Донбасс, поезд, самоубийство, военный
 
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