Военный застрелился в вагоне поезда Мариуполь-Львов

17.02.2017 11:52

В районе ж/д вокзала "Запорожье-І" в поезде Мариуполь-Львов 16 февраля застрелился военнослужащий, который ехал из зоны АТО. Об этом сообщает 061 со ссылкой на пресс-секретаря облуправления Нацполиции Екатерину Людвик.

Как рассказали в полиции, военнослужащий 1974 года рождения, родом из Полтавской области, выстрелил себе в голову прямо в купе.

Перед этим, он совершил телефонный звонок. Его спутники, по предварительным данным - сослуживцы, вышли из купе, чтоб не мешать мужчине поговорить по телефону. Через некоторое время они услышали выстрел.

В 21:15 военнослужащего с ранением головы доставили в запорожскую больницу. Врачи пытались спасти мужчину, однако в 21:50 он скончался.

Также, в полиции сообщили, что пассажиры в поезде не выпивали спиртного и ехали спокойно, без конфликтов и скандалов.

В данный момент полиция устанавливает кому совершался телефонный звонок и выясняет причины трагедии.