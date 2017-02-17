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Война не для всех - водитель киевской маршрутки в грубой форме отказался везти бойца АТО (ВИДЕО)
В социальных сетях вызвал возмущение отказ водителя маршрутки в Киеве везти пассажира, предъявившего удостоверение участника боевых действий. Об инциденте сообщил пользователь Facebook с ником Сергей Киевский, опубликовав соответствующее видео, пишет apostrophe.ua.
Он отметил, что дело происходило в маршрутке номер 805, которая cледует в Вишневое.
Увидев удостоверение УБД, водитель "начал истерить в прямом смысле этого слова, подстрекать и шантажировать пассажиров, что никуда не поедет. Что у его детей забирают кусок хлеба". По словам пользователя Facebook, он заявил: "Лучше бы тебя там убили".
"Самое страшное, что еще несколько пассажиров начали защищать его. И это происходит не на Донбассе, а в Киеве", — отмечает Сергей Киевский.
По его словам, он написал жалобу на водителя, отказавшегося представиться, в КГГА.
В комментариях пользователи сети резко осудили водителя. Пост про этот инцидент собрал более 1700 перепостов.
Фото: apostrophe.ua
Теги: Донбасс, Киев, водитель, маршрутка, удостоверение, отказ, боец
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