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Война не для всех - водитель киевской маршрутки в грубой форме отказался везти бойца АТО (ВИДЕО)

17.02.2017 08:39
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Война не для всех - водитель киевской маршрутки в грубой форме отказался везти бойца АТО (ВИДЕО)

В социальных сетях вызвал возмущение отказ водителя маршрутки в Киеве везти пассажира, предъявившего удостоверение участника боевых действий. Об инциденте сообщил пользователь Facebook с ником Сергей Киевский, опубликовав соответствующее видео, пишет apostrophe.ua.

Он отметил, что дело происходило в маршрутке номер 805, которая cледует в Вишневое.

Увидев удостоверение УБД, водитель "начал истерить в прямом смысле этого слова, подстрекать и шантажировать пассажиров, что никуда не поедет. Что у его детей забирают кусок хлеба". По словам пользователя Facebook, он заявил: "Лучше бы тебя там убили".

"Самое страшное, что еще несколько пассажиров начали защищать его. И это происходит не на Донбассе, а в Киеве", — отмечает Сергей Киевский.

По его словам, он написал жалобу на водителя, отказавшегося представиться, в КГГА.

В комментариях пользователи сети резко осудили водителя. Пост про этот инцидент собрал более 1700 перепостов.


Фото: apostrophe.ua

Теги: Донбасс, Киев, водитель, маршрутка, удостоверение, отказ, боец
 
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