За сутки на Донбасском фронте боевики совершили 66 обстрелов, трое украинских военных погибли, десять ранены

За прошедшие сутки боевики 66 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате обстрелов погибло трое украинских военнослужащих, 10 – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении боевики из минометов обстреливали Авдеевку, Камянку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое, из гранатометов и стрелкового оружия – Камянку, Зайцево, Авдеевку, Пески. Кроме того, по Зайцево вел огонь снайпер боевиков, а по возициям украинских военных в районе Авдеевки – танк.

На Луганском направлении боевики обстреливали Крымское из минометов калибра 120 мм и 82 мм, Лобачево, Новозвановку, Станицу Луганскую и Новоалександровку – из гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино и Павлополь из минометов, Марьинку, Новотроицкое, Новоселовку, Водяное, Лебединское, Широкино, Павлополь, Гнутово – из гранатометов и стрелкового оружия, из БТР и БМП – Широкино, из противотанковых ракетных комплексов – Богдановку.