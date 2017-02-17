Захарченко анонсировал наведение порядка на блокпостах "ДНР" для создания "комфортных условий гражданам"

17.02.2017 15:05

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что намерен облегчить порядок пересечения расположенных вдоль линии соприкосновения «КПП ДНР», сообщает один из сепаратистских сайтов.

Захарченко отметил: «Проблемы на блокпостах существуют, не нами они созданы. Мы предпримем усилия для их устранения и создадим более комфортные условия для прохождения гражданами границ. Уже есть договоренность об установке пунктов обогрева и присутствии машин „скорой помощи“. Но прежде всего мы должны обеспечить безопасность наших граждан».

При этом он подчеркнул, что на каждом блокпосту «ДНР» планируют открыть консультационный центр для оказания юридической помощи гражданам.