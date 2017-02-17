Главная / Новости / Донецкая область / Захарченко анонсировал наведение порядка на блокпостах "ДНР" для создания "комфортных условий гражданам"
Последние новости раздела
- Захарченко анонсировал наведение порядка на блокпостах "ДНР" для создания "комфортных условий гражданам"15:05
- Донецких бюджетников ДНРовская власть снова гонит на митинг, теперь против "Порошенко и хунты"14:54
- В миссии ОБСЕ хотят узнать у Захарченко и Плотницкого, как "республики" соблюдают Минские соглашения14:47
- Под Бахмутом у пассажира рейсового автобуса нашли 8 гранат14:40
- Мощная волна взрыва снова прокатилась по Донецку14:36
- Полиция Донетчины с 5 утра находится в усиленном режиме14:31
- На Донбассе зафиксировано 203 случая сексуального насилия - ООН14:24
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке 14:15
- В центре Донецка на пожаре погиб мужчина13:51
- Многоквартирный дом в Авдеевке, в который вчера попал снаряд, разрушается, жителей будут отселять13:44
Захарченко анонсировал наведение порядка на блокпостах "ДНР" для создания "комфортных условий гражданам"
17.02.2017 15:05
Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что намерен облегчить порядок пересечения расположенных вдоль линии соприкосновения «КПП ДНР», сообщает один из сепаратистских сайтов.
Захарченко отметил: «Проблемы на блокпостах существуют, не нами они созданы. Мы предпримем усилия для их устранения и создадим более комфортные условия для прохождения гражданами границ. Уже есть договоренность об установке пунктов обогрева и присутствии машин „скорой помощи“. Но прежде всего мы должны обеспечить безопасность наших граждан».
При этом он подчеркнул, что на каждом блокпосту «ДНР» планируют открыть консультационный центр для оказания юридической помощи гражданам.
Фото: dan-news.info
Теги: Донбасс, устройство, блокпост, ДНР, Захарченко
Читайте также:
- На блокпостах по-прежнему огромные пробки
- Кто-то "серьёзно вошел" в перевозки между блокпостами
- Милиция Донетчины поймала ДНРовца
- На КПП "ДНР" создали фильтрационные списки и ставят метки в украинские паспорта
- Пересечение блокпостов : добро пожаловать в ад!
- В "ДНР" замечены комплексы радиоэлектронной разведки, управляемые российскими "ихтамнетами"
- Захарченко анонсировал наведение порядка на блокпостах "ДНР" для создания "комфортных условий гражданам"15:05
- Донецких бюджетников ДНРовская власть снова гонит на митинг, теперь против "Порошенко и хунты"14:54
- В миссии ОБСЕ хотят узнать у Захарченко и Плотницкого, как "республики" соблюдают Минские соглашения14:47
- Под Бахмутом у пассажира рейсового автобуса нашли 8 гранат14:40
- Мощная волна взрыва снова прокатилась по Донецку14:36
- Полиция Донетчины с 5 утра находится в усиленном режиме14:31
- На Донбассе зафиксировано 203 случая сексуального насилия - ООН14:24
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке 14:15
- В центре Донецка на пожаре погиб мужчина13:51
- Многоквартирный дом в Авдеевке, в который вчера попал снаряд, разрушается, жителей будут отселять13:44
- Захарченко анонсировал наведение порядка на блокпостах "ДНР" для создания "комфортных условий гражданам"15:05
- Донецких бюджетников ДНРовская власть снова гонит на митинг, теперь против "Порошенко и хунты"14:54
- В миссии ОБСЕ хотят узнать у Захарченко и Плотницкого, как "республики" соблюдают Минские соглашения14:47
- Под Бахмутом у пассажира рейсового автобуса нашли 8 гранат14:40
- Мощная волна взрыва снова прокатилась по Донецку14:36
- Полиция Донетчины с 5 утра находится в усиленном режиме14:31
- На Донбассе зафиксировано 203 случая сексуального насилия - ООН14:24
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке 14:15
- Шкиряк предложил заблокировать в Украине российский почтовый сервис14:10
- HTC отказалась от выпуска дешевых смартфонов14:00
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)