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Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования
Главари "ЛДНР" требуют допустить представителей "республик" на инфраструктурные предприятия свободного Донбасса. Об этом говорится в, так называемом "Совместном заявлении глав "ДНР" и "ЛНР" о гуманитарной помощи Донбассу", сообщает сепаратисткий сайт ДАН.
"Мы настаиваем на возможности инспектирования силами МЧС ДНР и ЛНР и нашими гуманитарными организациями водоотливных комплексов действующих и закрытых шахт, Попаснянского водоканала, Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, предприятий "Заря" (Рубежное) и "Азот" (Северодонецк), КП "Вода Донбасса", фильтровальных станций, складов с хлором, Авдеевского коксохимического завода, "Азовсталь", Константиновского государственного химического завода, Дзержинского фенольного завода", - говорится в заявлении.
Как сообщалось ранее, угроза объектам инженерной инфраструктуры возникла в результате пророссийской оккупации Донбасса и регулярных обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
Фото: dan-news.info/
Теги: Украина, Донбасс, требование, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
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