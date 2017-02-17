Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования

17.02.2017 12:10

Главари "ЛДНР" требуют допустить представителей "республик" на инфраструктурные предприятия свободного Донбасса. Об этом говорится в, так называемом "Совместном заявлении глав "ДНР" и "ЛНР" о гуманитарной помощи Донбассу", сообщает сепаратисткий сайт ДАН.



"Мы настаиваем на возможности инспектирования силами МЧС ДНР и ЛНР и нашими гуманитарными организациями водоотливных комплексов действующих и закрытых шахт, Попаснянского водоканала, Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, предприятий "Заря" (Рубежное) и "Азот" (Северодонецк), КП "Вода Донбасса", фильтровальных станций, складов с хлором, Авдеевского коксохимического завода, "Азовсталь", Константиновского государственного химического завода, Дзержинского фенольного завода", - говорится в заявлении.



Как сообщалось ранее, угроза объектам инженерной инфраструктуры возникла в результате пророссийской оккупации Донбасса и регулярных обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.