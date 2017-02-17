Захарченко заявил Хугу, что не уберет войска и вооружение с передовой

17.02.2017 16:56

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, не отдаст приказа об отводе вооружения от линии фронта, пока свои войска не отведет Украина. Об этом террорист заявил в ходе встречи главарей "республик" с первым заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александром Хугом в Луганске, сообщают украинские и сепаратисткие СМИ.

«По данным нашей разведки, в Киеве подготовлен план, согласно которому до конца этого года украинские силовики намерены занять ряд «серых зон», — отметил Захарченко. – По этой же причине недавно было начато наступление под Авдеевкой», - сказал Захарченко.

"Официально заявляю, что я как глава "Донецкой народной республики" не отдам приказ об отводе ни одной единицы техники с линии фронта до тех пор, пока мы не убедимся, что украинские военные сделали это со своей стороны. Моей подписи под таким указом не будет до тех пор, пока мы в этом не убедимся",- заявил главарь "ДНР".