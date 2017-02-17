Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Захарченко заявил Хугу, что не уберет войска и вооружение с передовой

17.02.2017 16:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Захарченко заявил Хугу, что не уберет войска и вооружение с передовой

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, не отдаст приказа об отводе вооружения от линии фронта, пока свои войска не отведет Украина. Об этом террорист заявил в ходе встречи главарей "республик" с первым заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александром Хугом в Луганске, сообщают украинские и сепаратисткие СМИ. 

«По данным нашей разведки, в Киеве подготовлен план, согласно которому до конца этого года украинские силовики намерены занять ряд «серых зон», — отметил Захарченко. – По этой же причине недавно было начато наступление под Авдеевкой», - сказал Захарченко.

"Официально заявляю, что я как глава "Донецкой народной республики" не отдам приказ об отводе ни одной единицы техники с линии фронта до тех пор, пока мы не убедимся, что украинские военные сделали это со своей стороны. Моей подписи под таким указом не будет до тех пор, пока мы в этом не убедимся",- заявил главарь "ДНР". 


Фото: dan-news.info

Теги: Донбасс, Луганск, ОБСЕ, заяц, Захарченко, отвод
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх