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Архив - Донецкая область

Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг

17.02.2017 17:52
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Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
Движение автомобильного транспорта перекроют 18 февраля в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "УГАИ МВД ДНР".
В центральной части оккупированного Донецка, с 07:00 до 14:00 будет ограничено движение легкового автотранспорта; с 09:00 до 14:00 – всех видов транспортных средств. 

Также отмечается, что движение трамвайного маршрута №1 не будет осуществляться в период с 10:00 до 12:00 часов. 
Напомним, "власти" "ДНР" в принудительном порядке проводят очередной массовый митинг.  В частности, жители оккупированной части Донецкой области сообщали в соцсетях, что бюджетников и работников предприятий обязывают прибыть в центр Донецка в субботу. 

Фото: dn.vgorode.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, движение, митинг, транспорт
 
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