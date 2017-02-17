Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг

Движение автомобильного транспорта перекроют 18 февраля в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "УГАИ МВД ДНР".

В центральной части оккупированного Донецка, с 07:00 до 14:00 будет ограничено движение легкового автотранспорта; с 09:00 до 14:00 – всех видов транспортных средств.



Также отмечается, что движение трамвайного маршрута №1 не будет осуществляться в период с 10:00 до 12:00 часов.