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Журналист проверил, как работает блокада Донбасс (ВИДЕО)
17.02.2017 19:46
В настоящее время из-за торговой блокады поставить уголь на подконтрольную территорию Украины различные "мутные ООО" уже не могут. Об этом на своей странице в facebook сообщает журналист ДенисКазанский, который провел расследование.
"Поскольку сейчас ходит много разных разговоров о том, работает ли в самом деле блокада оккупированных территорий, или же все делается больше ради пиара, и рельсы перекрыты не круглосуточно, решил проверить сам, насколько это соответствует истине. Для этого я просто позвонил по нескольким объявлениям в интернете, и попытался договориться о покупке угля в ОРДЛО с доставкой на подконтрольную Украине территорию", - пишет Казанский.
"Когда украинская власть говорит, что торговля с оккупированными территориями не приносит денег боевикам ДНР и ЛНР, а только помогает украинским предприятиям в ОРДЛО работать и платить налоги в украинский бюджет — то это абсолютно сознательная ложь. До начала блокады уголь в Украину ввозил не только ДТЭК Ахметова, который действительно платит налоги в наш бюджет, но и десятки всяких мелких мутных конторок, которые зарегистрированы на территории боевиков. Это всевозможные частные шахты, копанки и площадки, различные ООО с непонятными учредителями, которые находятся в Шахтерске, Торезе, Антраците, Ровеньках и Красном Луче. Все эти конторки и фирмочки по факту работают под крышей боевиков, платят им дань (налоги) а то и вообще в реальности принадлежат Захарченко, Плотницкому, Тимофееву (Ташкенту), Завдовееву, Пасечнику и прочим крупным и мелким сепаратистам", - пишет журналист.
"И уголь они продают не для нужд ТЭС, как втирают по новостям, а кому попало. Любой предприниматель из Украины мог позвонить по объявлению и заказать 10-20 вагонов угля для собственных нужд либо для перепродажи владельцам частных домов", - констатирует Казанский.
"Как выяснилось, в настоящее время поставить уголь на подконтрольную территорию Украины (в Покровск и Лисичанск) различные ООО уже не могут. Все, кому я звонил, рассказали, что пока рельсы перекрыты, работать на Украину у них возможности нет. Сказали звонить, когда блокаду снимут", - заключил журналист.
Фото: уголь-москва.рф/
Теги: Украина, Донбасс, война, уголь, блокада, фирма, ДНР, ЛНР, поставки
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