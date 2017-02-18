18 февраля 2015 украинские войска отступили из Дебальцево (ФОТО)

18.02.2017 13:21

Чтобы не попасть в окружение, 18 февраля 2015 г. украинские войска отступили из Дебальцево и ближайших опорных пунктов в Артемовск.

18 февраля из миномета был обстрелян арьергард отходящей группировки, в результате обстрела погиб командир тактической группы 1 роты 25 ОМПБ позывной Хоттабыч. Основной вклад в день выхода группировки сделала украинская артиллерия. Артиллеристы работали целый день. Весь сектор гремел, пишет Серж Марко в книге «Хроника гибридной войны».

Украинские подразделения пришли в Артемовск и Парасковиевку, начался процесс их обустройства, начали развертывание заранее привезенных палаток и полевых кухонь. Дебальцево осталось позади.

При выходе с дебальцевского плацдарма подразделением 30 бригады было захвачено 15 человек НВФ и три танка Т-72 выпуска РФ 2014 года.

Бои за Дебальцевский плацдарм являются самым крупным военным столкновением за историю АТО. Группировке 2500–3000 человек личного состава ВСУ и МВД противостояли 15000–17000 человек личного состава двух армейских корпусов ЛНР и ДНР, включая российские войска.

Как указано в книге Сержа Марко «Хроника гибридной войны», после отхода украинских войск в Артемовск и организации новой линии обороны в секторе «С» начало действовать перемирие. Боевики, понеся существенные потери под Дебальцево, не были готовы дальше идти вперед и заявили о своем выполнении режима прекращения огня.