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18 февраля 2015 украинские войска отступили из Дебальцево (ФОТО)
Чтобы не попасть в окружение, 18 февраля 2015 г. украинские войска отступили из Дебальцево и ближайших опорных пунктов в Артемовск.
18 февраля из миномета был обстрелян арьергард отходящей группировки, в результате обстрела погиб командир тактической группы 1 роты 25 ОМПБ позывной Хоттабыч. Основной вклад в день выхода группировки сделала украинская артиллерия. Артиллеристы работали целый день. Весь сектор гремел, пишет Серж Марко в книге «Хроника гибридной войны».
Украинские подразделения пришли в Артемовск и Парасковиевку, начался процесс их обустройства, начали развертывание заранее привезенных палаток и полевых кухонь. Дебальцево осталось позади.
При выходе с дебальцевского плацдарма подразделением 30 бригады было захвачено 15 человек НВФ и три танка Т-72 выпуска РФ 2014 года.
Бои за Дебальцевский плацдарм являются самым крупным военным столкновением за историю АТО. Группировке 2500–3000 человек личного состава ВСУ и МВД противостояли 15000–17000 человек личного состава двух армейских корпусов ЛНР и ДНР, включая российские войска.
Как указано в книге Сержа Марко «Хроника гибридной войны», после отхода украинских войск в Артемовск и организации новой линии обороны в секторе «С» начало действовать перемирие. Боевики, понеся существенные потери под Дебальцево, не были готовы дальше идти вперед и заявили о своем выполнении режима прекращения огня.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, война, Дебальцево, отставка
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