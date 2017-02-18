Боевики из артиллерии 122 мм калибра обстреляли Трудовское

Боевики незаконных вооруженных формирований в пятницу около 22.00 нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Трудовское, что на Мариупольском направлении, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в "Фейсбуке" в субботу утром.

По предварительным данным противник применял запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм.

"Артиллерийский обстрел населенного пункта велся с двух направлений. В результате обстрела уничтожено один автомобиль и повреждено 7 единиц автомобильной техники. Также повреждения получили 3 автомобиля представителей волонтерских организаций. Потерь среди военнослужащих и гражданских нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.