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Боевики из артиллерии 122 мм калибра обстреляли Трудовское

18.02.2017 09:36
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Боевики из артиллерии 122 мм калибра обстреляли Трудовское

Боевики незаконных вооруженных формирований в пятницу около 22.00 нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Трудовское, что на Мариупольском направлении, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в "Фейсбуке" в субботу утром.

По предварительным данным противник применял запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм.

"Артиллерийский обстрел населенного пункта велся с двух направлений. В результате обстрела уничтожено один автомобиль и повреждено 7 единиц автомобильной техники. Также повреждения получили 3 автомобиля представителей волонтерских организаций. Потерь среди военнослужащих и гражданских нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

 

Фото: podrobnosti.ua/

Теги: Донбасс, Трудовой кодекс, боевики, обстрелы
 
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