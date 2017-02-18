Боевики "поливают" ДНРовскую Ясиноватую огнем из Макеевки

18.02.2017 12:15

Ясиноватая (временно оккупированная территория Донецкой области) продолжает страдать от тяжелых боевых действий даже днем сегодня, 18 февраля. Об этом пишут местные жители.

По их словам, бои продолжались всю ночь, и утром не прекратились. Боевики поливают Ясиноватую огнем из Макеевки — оттуда постоянно доносятся исходящие залпы, пишет "ДонПресс".

По словам горожан, детей из школы распустили по домам, потому что опасаются за их безопасность. Сегодня на оккупированных территориях рабочий и учебный день — людей заставили «отрабатывать» выходной в будущую пятницу в честь «дня защитника отечества».

При этом в городе уже зафиксированы попадания снарядов. Один из них попал прямо между домами по ул. Орджоникидзе. «На Орджоникидзе 128 — 130, напротив церкви», — пишут пользователи.

В результате попадания разрушений нет и никто не пострадал. «Упал во дворе, все целое», — уточняют жители Ясиноватой.

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).