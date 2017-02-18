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Боевики "поливают" ДНРовскую Ясиноватую огнем из Макеевки
Ясиноватая (временно оккупированная территория Донецкой области) продолжает страдать от тяжелых боевых действий даже днем сегодня, 18 февраля. Об этом пишут местные жители.
По их словам, бои продолжались всю ночь, и утром не прекратились. Боевики поливают Ясиноватую огнем из Макеевки — оттуда постоянно доносятся исходящие залпы, пишет "ДонПресс".
По словам горожан, детей из школы распустили по домам, потому что опасаются за их безопасность. Сегодня на оккупированных территориях рабочий и учебный день — людей заставили «отрабатывать» выходной в будущую пятницу в честь «дня защитника отечества».
При этом в городе уже зафиксированы попадания снарядов. Один из них попал прямо между домами по ул. Орджоникидзе. «На Орджоникидзе 128 — 130, напротив церкви», — пишут пользователи.
В результате попадания разрушений нет и никто не пострадал. «Упал во дворе, все целое», — уточняют жители Ясиноватой.
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Фото: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Ясиноватая, дети, уроки, обстрелы
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