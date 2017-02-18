Боевики снова обстреляли КПВВ "Марьинка"

18.02.2017 09:30

Боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли контрольный пост "Марьинка". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, обстрел противник осуществил вчера вечером.

"Огонь террористы открыли в 19:10 из гранатомета и из стрелкового оружия, а также состоялось 2 разрыва гранат в 50 м от КрП. Обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории", - отмечается в сообщении.

Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники огонь в ответ не открывали.