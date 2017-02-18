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Британский генерал в своей книге призвал оказать военную помощь Украине
18.02.2017 08:20
Британский генерал Ричард Ширрефф смоделировал потенциальное военное столкновение России с НАТО в своей книге "2017: война с Россией". Об этом сообщает Би-би-си, передает "Остров".
Ричард Ширрефф, который в 2011-2014 годах был заместителем верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, в интервью "Русской службе Би-би-си" сказал, что Запад будет сдерживать Россию и поддерживать Украину.
"Мы готовы стоять насмерть до последнего солдата, защищая страны НАТО", - отметил он.
На вопрос, считает ли он, что Запад должен продолжать оказывать помощь Украине, Ричард Ширрефф сказал: "Да, абсолютно. Украина находится на линии фронта. Когда авторитарным лидерам сходят с рук агрессивные шаги, нужно дать им отпор, чтобы избежать дальнейшей агрессии. История очень наглядно демонстрирует нам это".
"Я думаю, что Запад и международное сообщество должны продолжить поддержку Украины. Это и финансовая помощь, и обучение, и гражданское общество, и военная поддержка. В конечном счете, военная мощь важна", - подчеркнул Ширрефф.
"Нельзя забывать и о дипломатии. Но я считаю, что очень важно оказывать военную помощь Украине, чтобы она могла сдерживать и предотвращать новые атаки с востока", - сказал генерал.
Фото: https://lenta.ru/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Великобритания, война, книга, генерал
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