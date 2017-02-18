"Если Украине выгодно покупать уголь на оккупированном Донбассе, она должна его покупать" - мнение украинского нардепа

18.02.2017 10:50

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Александр Бригинец называет "политической игрой" действия парламентариев, блокирующих движение поездов на Донбассе, и считает, что в решении вопроса поставки угля Украине следует воспользоваться опытом Израиля, пишет "Интерфакс".

"В решении вопроса покупать ли уголь с оккупированных территорий, Украина должна воспользоваться опытом государства Израиль. Эта страна вынуждена была решать подобные проблемы. Я интересовался у израильтян: ведут ли они торговлю с теми территориями, в отношении которых Израиль ведет жесткую политику. Ответ был следующий: Израиль делает все, что выгодно Израилю", - сказал А.Бригинец в эфире телеканала "112 Украина", сообщает пресс-служба БПП.

По его мнению, если Украине выгодно покупать уголь на оккупированной части Донбасса, она должна его покупать.

"Я убежден, что государство должно делать все, чтобы стать сильнее", - добавил депутат.

Что касается действий ряда нардепов, блокирующих движение поездов на Донбассе, А.Бригинец назвал это "политической игрой".

"Политики только делают вид, что они выступают за блокирование торговли с агрессором. Я могу привести пример крупной торговли с агрессором через территорию Украины - это торговля газом, который идет в страны Евросоюза. Когда мы допускаем транзит российского газа, это означает, что у нас есть обязательства перед Евросоюзом", - сказал он, высказав при этом мнение, что "ни Андрей Садовой со своей политической силой, ни Игорь Коломойский со своей партией не выступают против выполнения обязательств по отношению к ЕС, поскольку они понимают, что это может грозить им определенными персональными санкциями".

"Когда речь идет об интересах украинского народа, когда речь идет о тепле и электроэнергии для украинцев, здесь они выступают против", - подытожил депутат.