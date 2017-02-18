Главы МИД "нормандской четверки" обсуждали вопросы прекращения огня и отвод тяжелого вооружения на Донбассе

18.02.2017 18:48

Министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России в субботу в Мюнхене обсудили вопросы прекращения огня на Донбассе и отвод тяжелого вооружения. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, передает "Интерфакс-Украина".

"Встреча в "нормандском формате" по реализации Минских договоренностей. Немедленно прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение", - написал он на своей странице в Твиттер, под фото глав МИД "нормандского формата" перед проведением переговоров, в субботу.



Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина на переговорах поднимет два ключевых вопроса - безопасность и гуманитарная сфера. В частности, речь будет идти о доступе миссии ОБСЕ по всей территории Донбасса, а также ее выходе на границу.



"Это два приоритета. А для главы МИД Германии это первая встреча: будет возможность посмотреть не только на содержание", - сказал П.Климкин.



Как известно, последняя встреча глав МИД "нормандского формата" прошла в Минске в ноябре 2016 год