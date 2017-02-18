- Главы МИД "нормандской четверки" обсуждали вопросы прекращения огня и отвод тяжелого вооружения на Донбассе 18:48
- "Власти ДНР" поблагодарили Кремль и лично Путина за "долгожданным указ о признании документов"18:35
- Признанием паспортов "ЛДНР" Путин фактически признал фейковые "республики" - Жебривский18:28
- В Мюнхене договорились о доступе Красного Креста к пленным на оккупированном Донбассе18:04
- Главы МИД "нормандской четверки" призвали прекратить блокаду Донбасса17:38
- В Донецке через суд "ДНР" пытаются легализовать очередное "отжатие" собственности17:17
- Кремль легализует оккупацию Донбасса и делает очевидный шаг по эскалации войны - мнение17:05
- В Бахмуте едва не погиб 7-ми месячный ребенок, покинутый родителями на пьяного соседа16:59
- Переселенцы смогут получить готовое отремонтированное жилье - стартуют пилотные проекты (ВИДЕО) 16:40
- Количество обстрелов в зоне АТО значительно увеличилось - ОБСЕ16:33
Главы МИД "нормандской четверки" обсуждали вопросы прекращения огня и отвод тяжелого вооружения на Донбассе
Министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России в субботу в Мюнхене обсудили вопросы прекращения огня на Донбассе и отвод тяжелого вооружения. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, передает "Интерфакс-Украина".
"Встреча в "нормандском формате" по реализации Минских договоренностей. Немедленно прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение", - написал он на своей странице в Твиттер, под фото глав МИД "нормандского формата" перед проведением переговоров, в субботу.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина на переговорах поднимет два ключевых вопроса - безопасность и гуманитарная сфера. В частности, речь будет идти о доступе миссии ОБСЕ по всей территории Донбасса, а также ее выходе на границу.
"Это два приоритета. А для главы МИД Германии это первая встреча: будет возможность посмотреть не только на содержание", - сказал П.Климкин.
Как известно, последняя встреча глав МИД "нормандского формата" прошла в Минске в ноябре 2016 год
Фото: interfax.com.ua/
Теги: Донбасс, министр, война, огонь, отвод, нормандский формат
- Светлодарская дуга: на 119 запросов Украины о прекращении огня, положительный результат был достигнут только в 20 случаях
- Донецкую область еще две недели будут обстреливать из танков?
- С начала суток боевики 11 раз обстреливали позиции ВСУ в зоне АТО
- План мероприятий правительства по оккупированному Донбассу: видны ли перспективы освобождения региона?
- Отвод войск в зоне АТО: что будет после
- Восстановление Донбасса обойдется в 15 миллиардов долларов
- Главы МИД "нормандской четверки" обсуждали вопросы прекращения огня и отвод тяжелого вооружения на Донбассе 18:48
- "Власти ДНР" поблагодарили Кремль и лично Путина за "долгожданным указ о признании документов"18:35
- Признанием паспортов "ЛДНР" Путин фактически признал фейковые "республики" - Жебривский18:28
- В Мюнхене договорились о доступе Красного Креста к пленным на оккупированном Донбассе18:04
- Главы МИД "нормандской четверки" призвали прекратить блокаду Донбасса17:38
- В Донецке через суд "ДНР" пытаются легализовать очередное "отжатие" собственности17:17
- Кремль легализует оккупацию Донбасса и делает очевидный шаг по эскалации войны - мнение17:05
- В Бахмуте едва не погиб 7-ми месячный ребенок, покинутый родителями на пьяного соседа16:59
- Переселенцы смогут получить готовое отремонтированное жилье - стартуют пилотные проекты (ВИДЕО) 16:40
- Количество обстрелов в зоне АТО значительно увеличилось - ОБСЕ16:33
- Главы МИД "нормандской четверки" обсуждали вопросы прекращения огня и отвод тяжелого вооружения на Донбассе 18:48
- "Власти ДНР" поблагодарили Кремль и лично Путина за "долгожданным указ о признании документов"18:35
- Признанием паспортов "ЛДНР" Путин фактически признал фейковые "республики" - Жебривский18:28
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"18:15
- В Мюнхене договорились о доступе Красного Креста к пленным на оккупированном Донбассе18:04
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Главы МИД "нормандской четверки" призвали прекратить блокаду Донбасса17:38
- Монолог Жванецкого "Ты еврей?" поднимет настроение (ВИДЕО)17:25
- В Донецке через суд "ДНР" пытаются легализовать очередное "отжатие" собственности17:17
- Кремль легализует оккупацию Донбасса и делает очевидный шаг по эскалации войны - мнение17:05
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Блокада Донбасса: нардеп Семенченко выдвинул обвинения в адрес президента Порошенко
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ
- Отношение к бойцам ВСУ хуже чем к скоту. ВИДЕО