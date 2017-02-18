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Главы МИД "нормандской четверки" призвали прекратить блокаду Донбасса
18.02.2017 17:38
Министры иностранных дел стран нормандской четверки призывают прекратить блокаду железнодорожных и других путей на Донбассе. Об этом сказал глава МИД Германии Зигмар Габриэль, передает 112.ua.
"Мы апеллируем к тем, кто блокирует железную дорогу, - прекратить блокаду, поскольку она вредит двум сторонам: как тем, кто экспортирует уголь, так и тем, кто его принимает, чтобы выработать электроэнергию", - сообщил он.
Отметим, в посольстве США в Украине выразили обеспокоенность фактами блокирования поставок угля из неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей и их потенциальным влиянием на энергосистему Украины, отечественную экономику и жителей страны.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, министр, блокада, нормандская четверка
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