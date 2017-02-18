Главная / Новости / Донецкая область / Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались Донецк, Авдеевка, ясиноватая
Последние новости раздела
- Украина не признает указ Путина относительно "документов ЛДНР"21:13
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались Донецк, Авдеевка, ясиноватая21:03
- Главарь "ДНР" Захарченко радостно бил поклоны и благодарил Путина за "долгожданный" указ20:59
- Многострадальная Авдеевка осталась без электроснабжения20:53
- Картинка для росСМИ: в Макеевке с территории шахты боевики из четырех САУ вели обстрел сил АТО20:42
- Окрыленный Захарченко призвал Киев "одуматься и выполнять "Минск"20:36
- Кремль создает на оккупированном Донбассе фундамент замороженного конфликта - Геращенко20:29
- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций20:16
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе19:45
- Порошенко отреагировал на указ Путина о признании документов "ЛДНР"19:32
Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались Донецк, Авдеевка, ясиноватая
18.02.2017 21:03
Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела 18 февраля. Как сообщает компания «Вода Донбасса», станция осталась без электричества примерно в 19.45.
«Прекращена подача воды на города: Авдеевку, частично Донецк, Ясиноватую и близлежащие поселки», - добавили в компании.
Гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов подтвердил информацию относительно Авдеевки. Он сообщил, что также обесточен завод.
Фото: reporter.dn.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, обстрелы, фильтровальная станция
Читайте также:
- Донбасс в огне: Донецк, Макеевка, Авдеевка, Марьинка - обстрелы практически не прекращались (Список разрушений)
- Между Донецком, Песками и Авдеевкой - ад
- Донецк пережил громкую ночь
- Что новый обстрел разрушил в Донецке
- В Донецке обстрелян Куйбышевский район. Пожар. Гремят выстрелы
- Прячась в жилых кварталах Донецка, оккупанты стреляют из танка по Пескам
- Украина не признает указ Путина относительно "документов ЛДНР"21:13
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались Донецк, Авдеевка, ясиноватая21:03
- Главарь "ДНР" Захарченко радостно бил поклоны и благодарил Путина за "долгожданный" указ20:59
- Многострадальная Авдеевка осталась без электроснабжения20:53
- Картинка для росСМИ: в Макеевке с территории шахты боевики из четырех САУ вели обстрел сил АТО20:42
- Окрыленный Захарченко призвал Киев "одуматься и выполнять "Минск"20:36
- Кремль создает на оккупированном Донбассе фундамент замороженного конфликта - Геращенко20:29
- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций20:16
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе19:45
- Порошенко отреагировал на указ Путина о признании документов "ЛДНР"19:32
- Украина не признает указ Путина относительно "документов ЛДНР"21:13
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались Донецк, Авдеевка, ясиноватая21:03
- Главарь "ДНР" Захарченко радостно бил поклоны и благодарил Путина за "долгожданный" указ20:59
- Многострадальная Авдеевка осталась без электроснабжения20:53
- Картинка для росСМИ: в Макеевке с территории шахты боевики из четырех САУ вели обстрел сил АТО20:42
- Окрыленный Захарченко призвал Киев "одуматься и выполнять "Минск"20:36
- Кремль создает на оккупированном Донбассе фундамент замороженного конфликта - Геращенко20:29
- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций20:16
- Украина стоит среди приоритетов новой администрации США - Порошенко20:05
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе19:45
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Брокер Форекс: как найти лучший сервис?12:40
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ
- Блокада Донбасса: нардеп Семенченко выдвинул обвинения в адрес президента Порошенко