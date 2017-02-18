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Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались Донецк, Авдеевка, ясиноватая

18.02.2017 21:03
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Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались Донецк, Авдеевка, ясиноватая

Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела 18 февраля. Как сообщает компания «Вода Донбасса», станция осталась без электричества примерно в 19.45.

«Прекращена подача воды на города: Авдеевку, частично Донецк, Ясиноватую и близлежащие поселки», - добавили в компании.  

Гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов подтвердил информацию относительно Авдеевки. Он сообщил, что также обесточен завод.


Фото: reporter.dn.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, обстрелы, фильтровальная станция
 
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