Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, без воды остались Донецк, Авдеевка, ясиноватая

18.02.2017 21:03

Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела 18 февраля. Как сообщает компания «Вода Донбасса», станция осталась без электричества примерно в 19.45.



«Прекращена подача воды на города: Авдеевку, частично Донецк, Ясиноватую и близлежащие поселки», - добавили в компании.



Гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов подтвердил информацию относительно Авдеевки. Он сообщил, что также обесточен завод.