Из-за обстрелов поврежден Южнодонбасский водовод - жители Покровска и Докучаевска могут остаться без воды

18.02.2017 19:23

Линия электропередачи, питающая насосную станцию Южнодонбасского водовода под оккупированной Ясиноватой, повреждена в результате обстрелов. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на представителя компания "Вода Донбасса".



Отмечается, что обстрелы идут в районе насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, которая расположена между поселками Крутая Балка и Васильевка. Повреждена одна из двух электролиний, которая питает эту станцию.



В настоящий момент станция переведена на резервные линии электропередачи. В случае обесточивания насосной станции, по словам представителя "Воды Донбасса", без водоснабжения останутся потребители Покровска и прилегающих районов, а также Докучаевск.