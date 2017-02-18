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Из-за обстрелов поврежден Южнодонбасский водовод - жители Покровска и Докучаевска могут остаться без воды
18.02.2017 19:23
Линия электропередачи, питающая насосную станцию Южнодонбасского водовода под оккупированной Ясиноватой, повреждена в результате обстрелов. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на представителя компания "Вода Донбасса".
Отмечается, что обстрелы идут в районе насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, которая расположена между поселками Крутая Балка и Васильевка. Повреждена одна из двух электролиний, которая питает эту станцию.
В настоящий момент станция переведена на резервные линии электропередачи. В случае обесточивания насосной станции, по словам представителя "Воды Донбасса", без водоснабжения останутся потребители Покровска и прилегающих районов, а также Докучаевск.
Фото: lifedon.com.ua/
Теги: Донбасс, война, Ясиноватая, водовод, Вода Донбасса, повреждения, обстрелы
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