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Из-за обстрелов поврежден Южнодонбасский водовод - жители Покровска и Докучаевска могут остаться без воды

18.02.2017 19:23
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Из-за обстрелов поврежден Южнодонбасский водовод - жители Покровска и Докучаевска могут остаться без воды

Линия электропередачи, питающая насосную станцию Южнодонбасского водовода под оккупированной Ясиноватой, повреждена в результате обстрелов. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на представителя компания "Вода Донбасса". 

Отмечается, что обстрелы идут в районе насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, которая расположена между поселками Крутая Балка и Васильевка. Повреждена одна из двух электролиний, которая питает эту станцию. 

В настоящий момент станция переведена на резервные линии электропередачи. В случае обесточивания насосной станции, по словам представителя "Воды Донбасса", без водоснабжения останутся потребители Покровска и прилегающих районов, а также Докучаевск. 


Фото: lifedon.com.ua/

Теги: Донбасс, война, Ясиноватая, водовод, Вода Донбасса, повреждения, обстрелы
 
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