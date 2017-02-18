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Картинка для росСМИ: в Макеевке с территории шахты боевики из четырех САУ вели обстрел сил АТО
На территорию шахты имени Поченкова в Макеевке боевики пригнали четыре САУ и открыли из них стрельбу по силам АТО. Об этом жители Макеевки сообщают в социальных сетях.
«И снова «народные» показывают свою любовь к своему народу. Как стало известно на территорию шахты Поченкова (это в Красногвардейском районе) высокодуховные загнали четыре САУ «Гвоздика» и метелят оттуда Украинские позиции. Как Вы думаете как скоро к ним ответочка прилетит? А на шахте между прочим рабочий день. И персонал ни кто и не думает эвакуировать. «Не подумали о людях» скажете Вы? А вот хрен там, как раз все продуманно. По сообщениям все тех же работяг на территории трется просто немереное количество разномастной «прессы». Понимаете для чего? Вот и я понимаю. И люди на шахте понимают».
(Орфография и стилистика автора сообщения сохранена).
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Макеевка, боевики, обстрелы, САУ
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