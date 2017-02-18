Картинка для росСМИ: в Макеевке с территории шахты боевики из четырех САУ вели обстрел сил АТО

18.02.2017 20:42

На территорию шахты имени Поченкова в Макеевке боевики пригнали четыре САУ и открыли из них стрельбу по силам АТО. Об этом жители Макеевки сообщают в социальных сетях.

«И снова «народные» показывают свою любовь к своему народу. Как стало известно на территорию шахты Поченкова (это в Красногвардейском районе) высокодуховные загнали четыре САУ «Гвоздика» и метелят оттуда Украинские позиции. Как Вы думаете как скоро к ним ответочка прилетит? А на шахте между прочим рабочий день. И персонал ни кто и не думает эвакуировать. «Не подумали о людях» скажете Вы? А вот хрен там, как раз все продуманно. По сообщениям все тех же работяг на территории трется просто немереное количество разномастной «прессы». Понимаете для чего? Вот и я понимаю. И люди на шахте понимают».

(Орфография и стилистика автора сообщения сохранена).