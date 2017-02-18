Количество обстрелов в зоне АТО значительно увеличилось - ОБСЕ

18.02.2017 16:33

На Донбассе существенно увеличилось количество обстрелов со стороны боевиков. Об этом говорится в отчетеСММ ОБСЕ.

"Если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, в Донецкой области - около 600 взрывов против 80. Большинство зафиксированных взрывов произошли в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - отметили в ОБСЕ.

В Луганской областизафиксировано 16 взрывов против 14.

Кроме того,было зафиксировано наличие мин вдоль обочины дороги рядом с Донецкой фильтровальной станцией. Наблюдатели также увидели противопехотную мину направленного действия (по их оценкам, это была МОН-100).

Ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 106 запрещенных видов вооружения на линии разграничения на Донбассе.