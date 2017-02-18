Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Количество обстрелов в зоне АТО значительно увеличилось - ОБСЕ

18.02.2017 16:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Количество обстрелов в зоне АТО значительно увеличилось - ОБСЕ

На Донбассе существенно увеличилось количество обстрелов со стороны боевиков. Об этом говорится в отчетеСММ ОБСЕ.

"Если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, в Донецкой области - около 600 взрывов против 80. Большинство зафиксированных взрывов произошли в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - отметили в ОБСЕ.

В Луганской областизафиксировано 16 взрывов против 14.

Кроме того,было зафиксировано наличие мин вдоль обочины дороги рядом с Донецкой фильтровальной станцией. Наблюдатели также увидели противопехотную мину направленного действия (по их оценкам, это была МОН-100).

Ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 106 запрещенных видов вооружения на линии разграничения на Донбассе.


Фото: https://inforesist.org/

Теги: Донбасс, война, отчет, ОБСЕ, боевики, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх