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Кремль легализует оккупацию Донбасса и делает очевидный шаг по эскалации войны - мнение
Россия вводит оккупированные районы в правовое поле РФ. РФ признает все документы и решения марионеточной "власти", пишет главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов в "Фейсбуке".
"Самое важное - Россия фактически признает назначенных Кремлем полевых командиров "органами власти". То есть Россия де-факто в одностороннем порядке признает, что оккупированными районами управляет не Украина, а некая местная "власть".
Это очевидный шаг по эскалации войны. Россия грубо нарушила суверенитет Украины над оккупированными районами, это открытое и демонстративное вмешательство во внутренние дела нашей страны.
РФ взяла под полный контроль всю систему управления, и упрощает себе возможное поглощение украинской земли.
Мне кажется, что на такое должен быть ответ украинской власти не только в виде заявлений, а в виде ответных действий. Надо ответить как минимум отменой безвизового режима с РФ.
И теперь как никогда остро стоит проблема принятия закона "Об оккупированных территориях", - считает журналист.
Согласно указу президента России принято решение, что "временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений: а) в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях".
Правительству РФ поручено принять необходимые меры по реализации президентского указа. Он вступает в силу со дня его подписания.
О том, что в России фактически признаются паспорта граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса что владельцы таких документов могут пользоваться услугами российских железных дорог, авиакомпаний и гостиниц, в начале февраля писал РБК.
Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия официально не признавала паспорта лиц, проживающих на территории непризнанных республик Донбасса.
"Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса", - сказал Песков.
Он пояснил, что у таких лиц приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы.
Фото: donbass.ua
Теги: Россия, Донбасс, документы, признание, оккупация, ДНР, ЛНР
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