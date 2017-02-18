Кремль легализует оккупацию Донбасса и делает очевидный шаг по эскалации войны - мнение

Россия вводит оккупированные районы в правовое поле РФ. РФ признает все документы и решения марионеточной "власти", пишет главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов в "Фейсбуке".

"Самое важное - Россия фактически признает назначенных Кремлем полевых командиров "органами власти". То есть Россия де-факто в одностороннем порядке признает, что оккупированными районами управляет не Украина, а некая местная "власть".

Это очевидный шаг по эскалации войны. Россия грубо нарушила суверенитет Украины над оккупированными районами, это открытое и демонстративное вмешательство во внутренние дела нашей страны.

РФ взяла под полный контроль всю систему управления, и упрощает себе возможное поглощение украинской земли.

Мне кажется, что на такое должен быть ответ украинской власти не только в виде заявлений, а в виде ответных действий. Надо ответить как минимум отменой безвизового режима с РФ.

И теперь как никогда остро стоит проблема принятия закона "Об оккупированных территориях", - считает журналист.

Согласно указу президента России принято решение, что "временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений: а) в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях".