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Кремль начал информационные атаки на Беларусь, обвинив Лукашенко в войне на Донбассе
Кремль начал новый виток информационной войны против соседей-белорусов. На этот раз российская сторона обвиняет Лукашенко в поставках топлива на восток Украины, без которого якобы войны вообще не было бы, пишет "Диалог".
17 февраля в Высшей школе экономики на так называемом научном семинаре на тему "Белорусская экономика: вчера, сегодня, завтра" в ходе прошедшего замдекана НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что между Москвой и Минском сегодня нет доверия.
"Без поддержки Белоруссии, без поставок Белоруссией в зону "АТО" дизельного топлива там не было бы войны. Это Лукашенко организовал войну поставками своего топлива туда. Это на его совести", — заявил Суздальцев.
Примечательно, что позицию этого российского "ученого" опубликовали официальные российские СМИ, в том числе и кремлевский информационный ресурс. Это говорит о том, что подобные хамские выражения в адрес Беларуси санкционированы непосредственно высшим руководством РФ.
По словам того же Суздальцева, позиция Минска по Крыму вызывает раздражение, несмотря на поддерживающие Россию голосования в ООН.
"На белорусском телевидении в студии сидит министр информации Лилия Ананич. Речь идет о перезахоронении похороненного в Ялте белорусского поэта, и Ананич говорит, что "наш поэт похоронен на кусочке украинской земли". Ну и о каком союзничестве можно говорить? ", — возмущается российский "эксперт".
Также Суздальцев припомнил белорусам, что Минск сразу после Евромайдана и бегства Януковича признал правительство Турчинова.
Также он пожаловался, что после этого Украине была передана карта размещения всех российских военных объектов на белорусской территории.
"Белоруссия поставляла Украине грузовики и шасси МАЗ. Есть неподтвержденные сведения, что белорусские предприятия в 2015 году участвовали в ремонте поврежденной украинской военной техники. Но главное заключается в том, что дизтопливо, которым заправляется ВСУ — это топливо белорусского происхождения", — обратил внимание российский противник Украины и Беларуси.
"Белоруссия действительно зарабатывает на этой войне. Украинский кризис был безумно выгоден для Минска. Для Лукашенко главный вопрос — вопрос денег. В частности, белорусская продукция, которая поставляется на украинский рынок, идет и в "ДНР", и в "ЛНР", где полно белорусских продуктов. Как и в Крыму. Лукашенко зарабатывает деньги. И где взять эти деньги, ему абсолютно всё равно", — убежден Суздальцев.
Таким образом можно отметить: россияне ищут повод, чтобы после оккупации части Украины напасть и на Беларусь, обвинив Лукашенко в войне на Донбассе, - хотя Москва развязала ее сама.
Напомним, Россия стягивает войска к границе с Беларусью – Минск опасается военного вторжения россиян на территорию своей страны.
Фото: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, Беларусь, обвинение, Лукашенко
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