Кремль намерен вернуть в "армии ЛДНР" казаков атамана Козицына

18.02.2017 15:59

Из-за серьезных проблем с комплектацией "армии ЛДНР", Россия вынуждена возвращать в Донбасс ранее выведенных оттуда "казаков" атамана Николая Козицына, пишет donpress.com.

Источник в СБУ сообщил: "Это свидетельствует о значительной неукомплектованности подразделений „армии“ ДНР, если они уже такой сброд снова приглашают". По его словам, ранее этих казаков с трудом вывели с оккупированных территорий из-за того, что они занимались мародерством, издевались над военнопленными и были замешаны в ряде других преступных действий.

При этом источник подчеркнул: "Сейчас, видимо, просочились деньги, чтобы их продержать какой-то период времени". По данным СБУ, у боевиков "ДНР" есть проблемы с подразделением "Кальмиус", которое серьезно недоукомплектовано. Напомним, Николай Козицын был активным участником так называемой "русской весны" в 2014 году. Его казаки занимали Антрацит и ряд других городов оккупированной Луганской области.

Козицын неоднократно называл Донбасс "территорией Российской империи" и конфликтовал с главарями "ЛНР". В ноябре 2014 года Козицын покинул Донбасс. По некоторой информации, его вывезли в Россию спецслужбы РФ, поскольку "казаки" устраивали разборки с другими боевиками.