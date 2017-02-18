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Кремль намерен вернуть в "армии ЛДНР" казаков атамана Козицына
Из-за серьезных проблем с комплектацией "армии ЛДНР", Россия вынуждена возвращать в Донбасс ранее выведенных оттуда "казаков" атамана Николая Козицына, пишет donpress.com.
Источник в СБУ сообщил: "Это свидетельствует о значительной неукомплектованности подразделений „армии“ ДНР, если они уже такой сброд снова приглашают". По его словам, ранее этих казаков с трудом вывели с оккупированных территорий из-за того, что они занимались мародерством, издевались над военнопленными и были замешаны в ряде других преступных действий.
При этом источник подчеркнул: "Сейчас, видимо, просочились деньги, чтобы их продержать какой-то период времени". По данным СБУ, у боевиков "ДНР" есть проблемы с подразделением "Кальмиус", которое серьезно недоукомплектовано. Напомним, Николай Козицын был активным участником так называемой "русской весны" в 2014 году. Его казаки занимали Антрацит и ряд других городов оккупированной Луганской области.
Козицын неоднократно называл Донбасс "территорией Российской империи" и конфликтовал с главарями "ЛНР". В ноябре 2014 года Козицын покинул Донбасс. По некоторой информации, его вывезли в Россию спецслужбы РФ, поскольку "казаки" устраивали разборки с другими боевиками.
Фото: 112.ua
Теги: Россия, Донбасс, армия, атаман, казаки
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