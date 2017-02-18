Кремль создает на оккупированном Донбассе фундамент замороженного конфликта - Геращенко

18.02.2017 20:29

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает, что подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании "документов" так называемых "ДНР" и "ЛНР" имеет целью создание фундамента для замороженного конфликта на Донбассе и дестабилизацию ситуации в Украине, сообщает "Сегодня".

"Итак, Путин признал ничтожные бумажки "документами ОРДЛО". Это еще не признание самих "республик", только их ничтожных бумажек, но нас не должны вводить в заблуждение все эти слова из путинского указа о "временности, на период до политического урегулирования и т.д." (…) Цель этого указа: дестабилизация ситуации в Украине, первый шаг к национализации и возможному признанию…; создание фундамента для замороженного конфликта", – написала она на своей странице в Facebook.

Кроме того, Геращенко отметила, что этот документ имеет целью подталкивание Украины и мира к выполнению политического блока Минских соглашений, без приоритетности вопросов безопасности и гуманитарного блока.

"Традиционная российская политика шантажа, когда мир показывает единство в осуждении РФ, требуя отдать Крым и уйти с Донбасса", – добавила она.

"РФ – единственная страна в мире, которая эти бумажки признала, тем самым признавая свой фактический контроль на территории Донбасса", – подчеркнула вице-спикер.

Она также предположила, что следующим шагом может стать национализация украинского имущества на оккупированных территориях: "Уверена, что именно под это мародерство и воровство создается эта база по признанию бумажек-"документов", чтобы дальше признать украинскую собственность "республиканской" и все украсть, как это было с Крымом".