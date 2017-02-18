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Лавров вновь "открещивается" от войны на Донбассе и настаивает на прямых контактах между Украиной и "ЛДНР"

18.02.2017 14:39
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Лавров вновь "открещивается" от войны на Донбассе и настаивает на прямых контактах между Украиной и "ЛДНР"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Главное - урегулирование нигде не может быть достигнуто военным путем, это касается в полной мере и внутриукраинского конфликта. Выполнению Минского комплекса мер через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском нет альтернативы", - сказал С.Лавров в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Интерфакс".


Фото: file.liga.net

Теги: Украина, Донбасс, война, контакты, Сергей Лавров, ДНР, ЛНР
 
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