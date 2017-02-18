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Меркель выступила за продолжение действия "нормандского формата" для прекращения огня на Донбассе

18.02.2017 11:14
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Меркель выступила за продолжение действия "нормандского формата" для прекращения огня на Донбассе

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет о необходимости продолжения работы "нормандского формата" для достижения долгосрочного прекращения огня на Донбассе, пишет "Интерфакс".

"К сожалению, не все пункты Минских договоренностей выполнены, но работа идет и мы должны продолжить эту работу. Мы должны добиться долгосрочного прекращения огня", - заявила она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

А.Меркель напомнила, что в субботу в Мюнхене состоятся переговоры глав МИД в "нормандском формате".

"После аннексии Крыма и военных действий на востоке Украины, НАТО играет важную роль. Почему же действия в Украине приводят нас к затруднению и озабоченности? Здесь нарушается принцип территориальной целостности государства, он был нарушен", - сказала канцлер.

Она отметила, что в связи с этим нужно решительно действовать и при этом сохранить европейский порядок.


Фото: www.vesti.ru/

Теги: Донбасс, война, Ангела Меркель, нормандский формат
 
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