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Многострадальная Авдеевка осталась без электроснабжения
В Авдеевке сегодня вечером возникли проблемы с подачей электричества, сообщил в Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Сегодня около 20:00 в Авдеевке снова пропало элекроснабжение. Как в самом городе, так и на Коксохиме (Авдеевский коксохимический завод, - ред.). Координационный центр с 20:00 перешел на усиленный режим работы. Готовятся электрогенераторы, чтобы обеспечить автономной электроэнергией жизненно важные объекты города. Специалисты-электромонтажники выясняют причины и место повреждения электросетей. Нацполиция усиливает охрану правопорядка в городе, а подразделения ГосЧС готовятся к развертыванию пунктов обогрева", - сообщил Жебривский.
Он добавил, что все служба работают в соответствии с выработанным ранее алгоритмом.
Отметим, 17 февраля стало известно о новом обстреле боевиками Авдеевки. По данным областной полиции, были ранены двое мирных жителей. Снаряды боевиков попали в многоэтажные жилые дома. В штабе АТО также сообщили, что в результате обстрела жилых кварталов Авдеевки был поврежден газопровод.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, электричество, Жебривский
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