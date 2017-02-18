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Архив - Донецкая область

Многострадальная Авдеевка осталась без электроснабжения

18.02.2017 20:53
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Многострадальная Авдеевка осталась без электроснабжения

В Авдеевке сегодня вечером возникли проблемы с подачей электричества, сообщил в Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сегодня около 20:00 в Авдеевке снова пропало элекроснабжение. Как в самом городе, так и на Коксохиме (Авдеевский коксохимический завод, - ред.). Координационный центр с 20:00 перешел на усиленный режим работы. Готовятся электрогенераторы, чтобы обеспечить автономной электроэнергией жизненно важные объекты города. Специалисты-электромонтажники выясняют причины и место повреждения электросетей. Нацполиция усиливает охрану правопорядка в городе, а подразделения ГосЧС готовятся к развертыванию пунктов обогрева", - сообщил Жебривский.

Он добавил, что все служба работают в соответствии с выработанным ранее алгоритмом.

Отметим, 17 февраля стало известно о новом обстреле боевиками Авдеевки. По данным областной полиции, были ранены двое мирных жителей. Снаряды боевиков попали в многоэтажные жилые дома. В штабе АТО также сообщили, что в результате обстрела жилых кварталов Авдеевки был поврежден газопровод.


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, Авдеевка, электричество, Жебривский
 
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