Нужно помочь людям максимально быстро восстановить разрушенное в Авдеевке жилье - Жебривский (ФОТО)

18.02.2017 14:06

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский дал поручение в короткие сроки восстановить жилье, разрушенное в результате вчерашнего обстрела Авдеевки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром осмотрели последствия вчерашнего обстрела в Авдеевке. Дал указание в максимально короткие сроки восстановить разрушенное. Сейчас главное - восстановить людям жилье", - отметил он.

Жебривский уточнил, что дал также поручение составить перечень всех необходимых строительных материалов для восстановления поврежденного жилья. "Будем общаться со всеми, в том числе с международными гуманитарными организациями, чтобы быстро доставить все необходимые строительные материалы в Авдеевку", - написал он.