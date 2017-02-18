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Окрыленный Захарченко призвал Киев "одуматься и выполнять "Минск"
Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что "власти республики" никогда не подвергали сомнению Минский процесс и принятые в его рамках документы, пишет один из сепаратистских сайтов.
Захарченко отметил: "Донецк неоднократно подтверждал словом и делом свою приверженность мирному урегулированию конфликта на основе Комплекса мер. В Донецке ни разу не был подвергнут сомнению ни сам Минский процесс, ни принятые в его рамках совместные документы. Более того, Донецк неоднократно в инициативном и одностороннем порядке предпринимал шаги, призванные вывести Минский процесс из тупика, в который его загнали киевские политики".
По словам главаря боевиков, сегодня на украинской стороне линии разграничения сосредоточена крупная ударная группировка сил и средств, что "позволяет говорить о стремлении Киева начать широкомасштабную провокацию против Республик Донбасса".
Также, он подчеркнул: "Однако несмотря на нашу готовность дать отпор агрессору мы по-прежнему призываем Киев одуматься и начать выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями".
Фото: https://dan-news.info
Теги: Донбасс, Киев, выпечка, Захарченко, Минские договоренности
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