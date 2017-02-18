Переселенцы смогут получить готовое отремонтированное жилье - стартуют пилотные проекты (ВИДЕО)

18.02.2017 16:40

Лидер "Всеукраинской ассоциации переселенцев" Руслан Калинин заявил, что в этом году будет запущено несколько пилотных проектов, в рамках которых переселенцы смогут получить готовое отремонтированное жилье.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Донбасс", пишет сайт vlada.io.

"Наша ассоциация системно работает над проблемой жилья для переселенцев. До сих пор в государстве нет программы для предоставления жилья для переселенцев. И не только бесплатного жилья – нет и программы кредитования. Поэтому мы работаем в этих двух направлениях", - подчеркнул Калинин.

Он также отметил, что есть договоренности с мэрами некторых городов, которые готовы отдавать квартиры переселенцам.

"Это те квартиры, которые находятся в коммунальной собственности города. Мы ведем переговоры с международными донорами, которые сделают ремонт в этих квартирах", - уточнил лидер "Всеукраинской ассоциации переселенцев".