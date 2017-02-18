Полицейские Донецкой области предотвратили отправку боеприпасов на мирную территорию Украины (ФОТО)

18.02.2017 15:12

В рамках всеукраинской профилактической отработки полицейские остановили легковой автомобиль. "В автомобиле находился водитель с женой и тремя внуками. Жители пгт Луганское Бахмутского района направлялись в г. Бахмут", — говорится в сообщении отдела коммуникации ГУ Нацполиции Донецкой области.

Отмечается, что "во время проверки автомобиля в багажном отделении правоохранители заметили три больших рюкзака, которые пассажирка планировала переправить службой доставки в Киевскую область".

"Взрывной арсенал женщина не только перевозила автомобилем, в которой находились ее несовершеннолетние внуки, но и планировала переслать на мирную территорию. Женщина пояснила, что к указанному багажу не имеет никакого отношения. По ее словам, сегодня утром знакомый парень попросил ее переслать рюкзаки своей семье. Правоохранителям еще предстоит установить правдивость ее слов", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции и взрывотехники.

"Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 263 „Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами“ Уголовного кодекса Украины", — резюмировали в полиции.