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Полицейские Донецкой области предотвратили отправку боеприпасов на мирную территорию Украины (ФОТО)
В рамках всеукраинской профилактической отработки полицейские остановили легковой автомобиль. "В автомобиле находился водитель с женой и тремя внуками. Жители пгт Луганское Бахмутского района направлялись в г. Бахмут", — говорится в сообщении отдела коммуникации ГУ Нацполиции Донецкой области.
Отмечается, что "во время проверки автомобиля в багажном отделении правоохранители заметили три больших рюкзака, которые пассажирка планировала переправить службой доставки в Киевскую область".
"Взрывной арсенал женщина не только перевозила автомобилем, в которой находились ее несовершеннолетние внуки, но и планировала переслать на мирную территорию. Женщина пояснила, что к указанному багажу не имеет никакого отношения. По ее словам, сегодня утром знакомый парень попросил ее переслать рюкзаки своей семье. Правоохранителям еще предстоит установить правдивость ее слов", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции и взрывотехники.
"Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 263 „Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами“ Уголовного кодекса Украины", — резюмировали в полиции.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/r
Теги: Донбасс, боеприпасы, Полиция Донбасса, автомобиль, Бахмут
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