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Порошенко отреагировал на указ Путина о признании документов "ЛДНР"

18.02.2017 19:32
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Порошенко отреагировал на указ Путина о признании документов "ЛДНР"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании документов так называемых «ДНР/ЛНР» — доказательство российской оккупации части этой территории.

Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает inforesist.org.

«Для меня это — очередное доказательство и российской оккупации, и нарушения Россией норм международного права … Очень символично, что это (признание) цинично произошло во время проведения Мюнхенской конференции», — заявил Порошенко.

 


Фото: https://inforesist.org/

Теги: Донбасс, Путин, указ, реакция, Порошенко
 
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