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После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций
Президент России Владимир Путин подписал указ об официальном признании документов, выдаваемых властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Объявлено, что это делается временно — до тех пор, пока конфликт на востоке Украины не будет урегулирован. Паспорта ДНР и ЛНР в России де-факто признавали и раньше, но теперь это станет обязательным для всех компаний и ведомств. И может привести к новым санкциям, пишет meduza.io.
Путин узаконил практику, которая фактически действует в России давно. Паспорта, школьные аттестаты и другие документы ДНР и ЛНР, необходимые для повседневной жизни, начали признавать еще в 2015 году, выяснило РБК. Люди с документами непризнанных республик могли свободно пересекать границу с Россией и практически без проблем покупать билеты на поезд или самолет. Но были и явные ограничения — как выяснили в BFM, банки не выдавали кредиты по таким документам. Всего к началу 2017 года в ДНР выдали 40 тысяч паспортов, в ЛНР количество также оценивают десятками тысяч.
Теперь работа с паспортами ДНР и ЛНР станет обязательной для всех. Президент объявил их действительными документами, удостоверяющими личность. Правительство должно будет внести соответствующие изменения в нормативные акты профильных ведомств, среди которых Минобрнауки (аттестаты и дипломы), МВД (регистрация по месту жительства), ФСБ (пересечение границы), Минтранса (продажа билетов) и Центробанка (открытие счета, выдача кредита). После выпуска соответствующих распоряжений статус паспортов будет закреплен окончательно. Российские регулирующие органы могут использовать различные инструменты для контроля за соблюдением указа — от штрафа до отзыва лицензии.
Из-за решения Кремля компании и чиновники могут оказаться под западными санкциями. Отказаться от исполнения указа они не могут, а значит все банки, авиакомпании и другие фирмы будут обязаны принимать паспорта ДНР и ЛНР. В документах о санкциях СШАи Евросоюз неизменно указывали, что будут вводить запретительные меры против тех лиц и компаний, которые подрывают территориальную целостность Украины. Юрист вашингтонской юридической фирмы Bryan Cave LLP Клиф Бернс в беседе с РБК заявлял, что именно так можно будет трактовать официальное признание паспортов, если оно произойдет.
Санкции не будут вводить автоматически против всех. Ответственные зарубежные ведомства должны будут сначала установить, что определенные российские компании причастны к нарушению санкционного режима. Например, Минфин США периодически дополняет список тех российских фирм, которые работают в Крыму, по мере появления новой информации. Последнее такое уточнение былов декабре 2016 года, хотя сами санкции действуют уже более двух лет.
Как будут действовать российские компании в связи с появлением нового указа, неизвестно. Сейчас крупный бизнес в большинстве своем опасается работать в Крыму: на полуострове нет самых больших банков и сотовых операторов. При этом в Крым летают российские авиакомпании, и санкции по отношению к ним введены не были. Под запрет попал только «Добролет» — за то, что летал исключительно в Крым.
Фото: https://meduza.io/
Теги: Россия, Донбасс, Путин, указ, паспорт, санкции, ДНР, ЛНР
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