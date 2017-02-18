Признанием паспортов "ЛДНР" Путин фактически признал фейковые "республики" - Жебривский

18.02.2017 18:28

Подписав указ о признании действительными документов, удостоверяющих личность и выданных так называемой властью "ДНР" и "ЛНР", президент Российской Федерации Владимир Путин фактически признал легитимными самопровозглашенные республики. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"На самом деле, иными словами, Путин фактически признал так называемые "ЛНР" и "ДНР", чтобы он там не писал. Признание паспортов "республик", которых не существует – невозможно в юриспруденции. Это нарушение всех норм, которые только можно переступить... Таким образом он легитимизирует так называемые квази-псевдо-террористические группировки, которые функционируют на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

При этом Жебривский предположил, что подписание соответствующего указа российским президентом может быть связано с проведением в Мюнхене конференции по безопасности. "Думаю, что на самом деле Путин таким образом торпедирует все эти вещи. Очень ждали Путина, его клика по поводу позиции Трампа, там был щенячий визг по поводу того, что Трамп придет и будет дружба. После того, как не получили желаемого, сегодня он пробует атаковать, когда проходит Мюнхенская конференция", - сказал он.

Как сообщалось, сегодня, 18 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании действительными документов, удостоверяющих личность и выданных так называемой властью "ДНР" и "ЛНР".