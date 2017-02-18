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Признав документы "ЛДНР", Россия вышла из Минского процесса - Турчинов
Подписав указ о признании паспортов и других документов так называемых «ЛНР»/»ДНР», президент России Владимир Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки и вышел из Минского процесса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в своем комментарии, пишет inforesist.org.
«По его словам, Минский процесс предусматривает деоккупации востока Украины и его возвращение в правовое поле страны», — сообщила пресс-служба СНБО.
«Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые, как фиговый листок, прикрывали оккупацию Россией части Донбасса», — сказал А.Турчинов.
«Такой шаг Кремля полностью перечеркивает Минский процесс и равняется заявлению России относительно выхода из него», — убежден секретарь СНБО.
Фото: dengi.ua
Теги: Россия, Донбасс, Александр Турчинов, признание, паспорт, ДНР, ЛНР
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- Сегодня боевики "ЛДНР" совершили на Донбассе 49 обстрелов, двое украинских военных ранены19:16
- Признав документы "ЛДНР", Россия вышла из Минского процесса - Турчинов19:11
- Главы МИД "нормандской четверки" обсуждали вопросы прекращения огня и отвод тяжелого вооружения на Донбассе 18:48
- "Власти ДНР" поблагодарили Кремль и лично Путина за "долгожданным указ о признании документов"18:35
- Признанием паспортов "ЛДНР" Путин фактически признал фейковые "республики" - Жебривский18:28
- В Мюнхене договорились о доступе Красного Креста к пленным на оккупированном Донбассе18:04
- Главы МИД "нормандской четверки" призвали прекратить блокаду Донбасса17:38
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе19:45
- Порошенко отреагировал на указ Путина о признании документов "ЛДНР"19:32
- Из-за обстрелов поврежден Южнодонбасский водовод - жители Покровска и Докучаевска могут остаться без воды19:23
- Сегодня боевики "ЛДНР" совершили на Донбассе 49 обстрелов, двое украинских военных ранены19:16
- Признав документы "ЛДНР", Россия вышла из Минского процесса - Турчинов19:11
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