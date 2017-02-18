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Признав документы "ЛДНР", Россия вышла из Минского процесса - Турчинов

18.02.2017 19:11
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Признав документы "ЛДНР", Россия вышла из Минского процесса - Турчинов

Подписав указ о признании паспортов и других документов так называемых «ЛНР»/»ДНР», президент России Владимир Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки и вышел из Минского процесса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в своем комментарии, пишет inforesist.org.

«По его словам, Минский процесс предусматривает деоккупации востока Украины и его возвращение в правовое поле страны», — сообщила пресс-служба СНБО.

«Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые, как фиговый листок, прикрывали оккупацию Россией части Донбасса», — сказал А.Турчинов.

«Такой шаг Кремля полностью перечеркивает Минский процесс и равняется заявлению России относительно выхода из него», — убежден секретарь СНБО.


Фото: dengi.ua

Теги: Россия, Донбасс, Александр Турчинов, признание, паспорт, ДНР, ЛНР
 
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