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Сегодня боевики "ЛДНР" совершили на Донбассе 49 обстрелов, двое украинских военных ранены

18.02.2017 19:16
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Сегодня боевики "ЛДНР" совершили на Донбассе 49 обстрелов, двое украинских военных ранены

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили 49 обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции, двое украинских военных получили ранения.

"Всего зафиксировано 49 обстрелов. Двое наших военных ранены", - сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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