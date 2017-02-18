Сегодня боевики "ЛДНР" совершили на Донбассе 49 обстрелов, двое украинских военных ранены

18.02.2017 19:16

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили 49 обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции, двое украинских военных получили ранения.

"Всего зафиксировано 49 обстрелов. Двое наших военных ранены", - сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.